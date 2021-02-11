https://ria.ru/20210211/partii-1597100178.html

Эксперты оценили ожидания россиян от политических партий

Эксперты оценили ожидания россиян от политических партий

Основные запросы населения России к властям заключаются в решении проблем здравоохранения, повышении доступности и качества образования, открытии новых... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:46

2021-02-11T18:46

2021-02-11T18:46

россия

виктор потуремский

михаил мамонов

вциом

алексей чеснаков

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Основные запросы населения России к властям заключаются в решении проблем здравоохранения, повышении доступности и качества образования, открытии новых производств, обеспечении жильем и расширении социальных гарантий. Такие данные привели социологи в рамках круглого стола, посвященного ожиданиям российских избирателей, предъявляемых к политическим партиям."96% россиян согласны, что задача государства – заботиться о гражданах и оказывать социальную поддержку. Также, по их мнению, политика государства должна быть направлена на сохранение традиций и традиционных ценностей, причем у сторонников "Единой России" и "Справедливой России", этот запрос выше среднего. Патриотические ценности больше привлекают сторонников "ЕР", меньший процент – у сторонников непарламентских партий. У них приоритет – не мощь и сила государства, а благосостояние граждан", – отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.В то же время, по словам экспертов, партийная система по-прежнему воспринимается населением вторичной по сравнению с исполнительной властью, и основной запрос формируется не к ней. И в условиях пандемии и неопределенности больший интерес граждане проявляют к парламентским партиям, поскольку у них есть опыт работы во власти и ресурсы."Сейчас на первый план выходит критерий, связанный с наличием у партии ресурсов – люди не доверяют обещаниям, а оценивают, что политики реально могут сделать. На этом фоне к непарламентским партиям избиратели походят с оценкой, точно ли эта политическая сила сможет помочь и решить актуальные проблемы. Поэтому несистемные политические движения по-прежнему не являются реальной силой и не могут сформировать повестку", – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.Как подчеркнули участники круглого стола, из всех российских партий за прошлый год только "Единой России" удалось эффективно работать с запросами населения, и сейчас она выступает лидером по всем параметрам, не только по ресурсам. В ней избиратели в первую очередь видят главного защитника и патриота.Однако, по мнению экспертов, в ходе избирательной кампании 2021 года всем политическим силам необходимо будет обратить внимание на идеологическую составляющую своей программы, поскольку запросы к партиям сформированы, и у ряда партий – вплоть до неразличимости с другими."Они предлагают избирателям одинаковый продукт не только по смыслам, но и по формулировке, и можно предположить, что в ходе избирательной кампании мы столкнемся со спросом на идеологический продукт – есть запрос от людей на конкуренцию идеологических платформ, и это станет важным наполнением повестки", – считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Кроме того, эксперты уверены, что всем участникам осенней избирательной кампании нужно будет предоставить набор фигур, политических лидеров, у которых есть успешный опыт решения проблем. Только так можно убедить избирателей в способности той или иной партии справиться с поставленными задачами и в том, что партия в принципе имеет шанс на победу и отданный за нее голос не пропадет даром."Уровень доверия ко всем политическим партиям достаточно невысок, и на входе в кампанию избиратели хотели бы видеть сильных кандидатов. В крупных городах от них ждут позиции по общефедеральной повестке, в малых – по локальным улучшениям. И партиям нужно определяться с тем, к какой целевой аудитории они идут", – добавила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

https://ria.ru/20210113/partii-1592918686.html

https://ria.ru/20201222/itogi-1590451729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор потуремский, михаил мамонов, вциом, алексей чеснаков, политика