https://ria.ru/20210211/para-1596986407.html

В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию

В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию

Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:32

2021-02-11T14:32

2021-02-11T14:43

туризм

новости - туризм

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg

РИМ, 11 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает газета la Repubblica.Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек.Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.Как отмечает издание, бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине разносили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/svadba-1596949363.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, италия