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В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию
В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию
Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:32
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает газета la Repubblica.Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек.Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.Как отмечает издание, бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине разносили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.
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новости - туризм, италия

В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию

14:32 11.02.2021 (обновлено: 14:43 11.02.2021)
 
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Невеста - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает газета la Repubblica.
Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек.
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Вчера, 11:11
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Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.
Как отмечает издание, бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.
Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине разносили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.
"Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо", - приводит издание слова молодых супругов.
 
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