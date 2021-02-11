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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/pandemiya-1596943048.html
Инфекционист оценил риск появления новой пандемии
Инфекционист оценил риск появления новой пандемии
Вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока, поэтому сейчас нет риска очередной пандемии... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:39
2021-02-11T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока, поэтому сейчас нет риска очередной пандемии из-за возникновения новых вариаций COVID-19, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.
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коронавирус в россии, рудн

Инфекционист оценил риск появления новой пандемии

10:39 11.02.2021 (обновлено: 13:30 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра ООО "Лаборатория Гемотест" берет кровь на антитела к коронавирусу
Старшая медицинская сестра ООО Лаборатория Гемотест берет кровь на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от штамма SARS-CoV-2, высока, поэтому сейчас нет риска очередной пандемии из-за возникновения новых вариаций COVID-19, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.
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"Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с завидной периодичностью, практически каждую неделю мы слышим о появлении нового штамма. На сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга. То есть, если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока. Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика", - прокомментировал заявление ВОЗ Вознесенский.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРУДН
 
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