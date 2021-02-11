Инфекционист оценил риск появления новой пандемии

"Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с завидной периодичностью, практически каждую неделю мы слышим о появлении нового штамма. На сегодняшний момент нет однозначного мнения о том, что эти штаммы принципиально отличаются друг от друга. То есть, если человек переболел одним штаммом коронавирусной инфекции, то вероятность того, что антитела будут защищать его и от других штаммов, довольно высока. Поэтому вероятность того, что на сегодняшний момент появился штамм, который вызовет возникновение пандемии, невелика", - прокомментировал заявление ВОЗ Вознесенский.