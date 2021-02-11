https://ria.ru/20210211/pamyatnik-1597107436.html

Во Львове задержали подозреваемых в осквернении памятника Бандере

Во Львове задержали подозреваемых в осквернении памятника Бандере

Полицейские задержали двух человек, которых подозревают в осквернении памятника украинскому националисту Степану Бандере во Львове, сообщил в четверг... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:30

2021-02-11T19:30

2021-02-11T19:30

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Полицейские задержали двух человек, которых подозревают в осквернении памятника украинскому националисту Степану Бандере во Львове, сообщил в четверг председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.Пятого февраля полиция сообщила, что неизвестные ночью облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело.По его словам, правоохранители уже провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их вину. Он также сообщил, что полиция разыскивает возможного заказчика этого преступления.Также местное издание Zahid.net со ссылкой на полицию сообщило, что подозреваемых задержали.Позже пресс-служба Службы безопасности Украины во Львовской области сообщила, что в осквернении памятника подозревают двух жителей Хмельницкой области, студентов одного из львовских вузов. "По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода… Сейчас обоим злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным СБ, действия подозреваемых подпадают под статью "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". В случае доказательства вины им грозит до семи лет лишения свободы.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210211/kiev-1597014884.html

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

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степан бандера, львовская область, львов, украина, в мире