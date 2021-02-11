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Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России
Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T02:31
2021-02-11T02:31
2021-02-11T02:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чеченская республика (чечня)
александр бречалов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
геннадий онищенко
рамзан кадыров
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Онищенко назвал истинную причину отмены масочного режима в двух регионах
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.Депутат добавил, что для сосуществования с коронавирусной инфекцией необходимо вырабатывать меры, способные вытеснить неспецифические методы защиты от COVID-19 вроде масочного режима. Главным рычагом для этого Онищенко назвал вакцинацию.
https://ria.ru/20210210/maski-1596853180.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чеченская республика (чечня), александр бречалов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, рамзан кадыров, удмуртская республика (удмуртия), общество