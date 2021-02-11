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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/ogranicheniya-1597015078.html
Финляндия ограничит работу КПП на границе с Россией из-за коронавируса
Финляндия ограничит работу КПП на границе с Россией из-за коронавируса
МВД Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса, следует из сообщения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:53
2021-02-11T16:21
распространение коронавируса
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. МВД Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса, следует из сообщения ведомства."С пятницы, 19 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-российской границе в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут ограничены. Ограниченные часы работы не распространяются на перевозки грузов или лиц, у которых есть срочная и необходимая причина для пересечения границы в нерабочее время", - сообщает МВД.Ранее пограничники сообщали, что в январе через КПП Ваалимаа прошло 18 120 человек, Нуйямаа – 13 133, Ниирала – 10 119.Решения о часах работы принимаются начальником административного подразделения Пограничной службы после консультации с местными и региональными органами здравоохранения и, при необходимости, с другими властями.С понедельника, 15 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-норвежской границе и на финско-шведской границе также будут ограничены.Новые ограничения направлены на сокращение трансграничного движения, чтобы предотвратить распространение новых вариантов COVID-19. Других адекватных мер для замены внутреннего пограничного контроля пока нет, подчеркивает МВД.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, финляндия, в мире

Финляндия ограничит работу КПП на границе с Россией из-за коронавируса

15:53 11.02.2021 (обновлено: 16:21 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевФинский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. МВД Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса, следует из сообщения ведомства.
"С пятницы, 19 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-российской границе в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут ограничены. Ограниченные часы работы не распространяются на перевозки грузов или лиц, у которых есть срочная и необходимая причина для пересечения границы в нерабочее время", - сообщает МВД.
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Ранее пограничники сообщали, что в январе через КПП Ваалимаа прошло 18 120 человек, Нуйямаа – 13 133, Ниирала – 10 119.
Решения о часах работы принимаются начальником административного подразделения Пограничной службы после консультации с местными и региональными органами здравоохранения и, при необходимости, с другими властями.
С понедельника, 15 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-норвежской границе и на финско-шведской границе также будут ограничены.
Новые ограничения направлены на сокращение трансграничного движения, чтобы предотвратить распространение новых вариантов COVID-19. Других адекватных мер для замены внутреннего пограничного контроля пока нет, подчеркивает МВД.
 
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