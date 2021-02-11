https://ria.ru/20210211/ogranicheniya-1597015078.html
Финляндия ограничит работу КПП на границе с Россией из-за коронавируса
Финляндия ограничит работу КПП на границе с Россией из-за коронавируса
МВД Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса, следует из сообщения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:53
2021-02-11T15:53
2021-02-11T16:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/35/1551733548_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_fcd2c8428cc5848d4d6aeefa4b6b26af.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. МВД Финляндии с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса, следует из сообщения ведомства."С пятницы, 19 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-российской границе в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут ограничены. Ограниченные часы работы не распространяются на перевозки грузов или лиц, у которых есть срочная и необходимая причина для пересечения границы в нерабочее время", - сообщает МВД.Ранее пограничники сообщали, что в январе через КПП Ваалимаа прошло 18 120 человек, Нуйямаа – 13 133, Ниирала – 10 119.Решения о часах работы принимаются начальником административного подразделения Пограничной службы после консультации с местными и региональными органами здравоохранения и, при необходимости, с другими властями.С понедельника, 15 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-норвежской границе и на финско-шведской границе также будут ограничены.Новые ограничения направлены на сокращение трансграничного движения, чтобы предотвратить распространение новых вариантов COVID-19. Других адекватных мер для замены внутреннего пограничного контроля пока нет, подчеркивает МВД.
https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/35/1551733548_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_ec88f9fea1d33e9a8ad18b826136e3a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости.
МВД Финляндии
с 19 февраля ограничит работу трех самых востребованных КПП на российской границе из-за распространения коронавируса
, следует из сообщения ведомства.
"С пятницы, 19 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-российской границе в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будут ограничены. Ограниченные часы работы не распространяются на перевозки грузов или лиц, у которых есть срочная и необходимая причина для пересечения границы в нерабочее время", - сообщает МВД.
Ранее пограничники сообщали, что в январе через КПП Ваалимаа прошло 18 120 человек, Нуйямаа – 13 133, Ниирала – 10 119.
Решения о часах работы принимаются начальником административного подразделения Пограничной службы после консультации с местными и региональными органами здравоохранения и, при необходимости, с другими властями.
С понедельника, 15 февраля, часы работы пунктов пропуска на финско-норвежской границе и на финско-шведской границе также будут ограничены.
Новые ограничения направлены на сокращение трансграничного движения, чтобы предотвратить распространение новых вариантов COVID-19. Других адекватных мер для замены внутреннего пограничного контроля пока нет, подчеркивает МВД.