https://ria.ru/20210211/obuchenie-1596992602.html

Россия выделит 75 миллионов рублей на проект по обучению русскому языку

Россия выделит 75 миллионов рублей на проект по обучению русскому языку

Министерство просвещения России в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс" по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:05

2021-02-11T15:05

2021-02-11T15:21

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

узбекистан

образование - общество

общество

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ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Министерство просвещения России в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс" по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в четверг и.о. заместителя директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства Ольга Подберезкина.В октябре 2020 года минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.В четверг на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan проходит российско-узбекский круглый стол по вопросам сотрудничества в образовательной области."На проект "Класс" министерство просвещения в 2021 году выделяет 75 миллионов рублей. Это самый масштабный и флагманский проект министерства в Узбекистане", - сказала Подберезкина в ходе мероприятия.Представитель министерства также отдельно отметила вклад Усманова, уроженца Узбекистана, который планирует до завершения проекта в 2030 году "направлять средства на зарплату учителей в рамках нашего соглашения".По данным минпросвещения, в рамках первого этапа проекта в 2020 году 32 специалиста из России провели во всех 14 регионах Узбекистана тестирование порядка 4 тысяч местных учителей и 500 учеников на знание русского языка. В 2021 году в республику будут направлены первые 100 учителей и методистов для работы в школах, добавила Подберезкина.По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20200606/1572556031.html

https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html

https://ria.ru/20200302/1567002258.html

россия

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), узбекистан, образование - общество, общество