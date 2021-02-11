https://ria.ru/20210211/obman-1596987043.html

Женщина объяснила, зачем выдумала историю с подменой детей в Ставрополе

Женщина объяснила, зачем выдумала историю с подменой детей в Ставрополе

Женщина, устроившая инсценировку с подменой младенцев куклами, выдумала эту историю потому, что не хотела огорчать мужа тем, что не беременна, следует из ее... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:34

2021-02-11T14:34

2021-02-11T15:44

ставрополь

общество

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ПЯТИГОРСК, 11 фев — РИА Новости. Женщина, устроившая инсценировку с подменой младенцев куклами, выдумала эту историю потому, что не хотела огорчать мужа тем, что не беременна, следует из ее показаний. Снимки документов опубликовал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Видео, на котором житель Дагестана, приехавший на кладбище хоронить умерших при рождении детей, обнаруживает вместо тел младенцев двух кукол и утверждает, что их подменили в перинатальном центре в Ставрополе, привлекло большое внимание. Проверка показала, что вся эта история выдумана, а женщина, которую называли матерью детей, на самом деле не рожала.По словам женщины, в середине июня ей показалось, что она беременна. Тест-полоска это подтвердила, но, когда женщина обратилась к гинекологу и сдала анализ на ХГЧ-гормон, выяснилось, что беременности на самом деле нет."Я видела, как обрадовался мой супруг, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать, узнав, что не беременна. По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность", — призналась женщина.Она добавила, что ей сложно объяснить произошедшее: с одной стороны, она понимала, что не беременна, а с другой — не могла перестать притворяться.В начале февраля она сказала родственникам, что поедет рожать в перинатальный центр в Ставрополе, но уговорила не сопровождать ее из-за опасности заражения коронавирусом. "Сидя на лавочке возле перинатального центра, я обдумывала, как мне поступить дальше", — рассказала женщина.В итоге она решила снять квартиру и симулировать роды и смерть малышей. Для этого она пошла в детский магазин и купила двух пупсов за 2,4 тысячи рублей. "Находясь в квартире, я надевала на пупсов рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их", — говорит она.Девятого февраля женщина решила вернуться домой. "Для чего я завернула каждую куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно засыпав внутрь кукол песок. <...> Я решила сказать своим родственникам, что дети погибли при родах, но в итоге сказала, что они погибли после родов", — сказала она. Во время похорон обман раскрылся. По словам женщины, она жалеет, что ввела в заблуждение мужа и всех родственников.

https://ria.ru/20210211/podmena-1596948434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополь, общество