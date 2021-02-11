https://ria.ru/20210211/norvegiya-1597071066.html

Из Норвегии выслали иностранца, дважды за час нарушившего ПДД

Из Норвегии выслали иностранца, дважды за час нарушившего ПДД

Норвежские полицейские дважды за час остановили в Тромсё водителя грузовика, который отказался использовать цепи противоскольжения, за что был оштрафован на 11... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:51

2021-02-11T16:51

2021-02-11T16:51

норвегия

тромсе

в мире

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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Норвежские полицейские дважды за час остановили в Тромсё водителя грузовика, который отказался использовать цепи противоскольжения, за что был оштрафован на 11 тысяч крон (больше тысячи евро) и выслан из страны на два года, сообщила телекомпания TV2."Полицейские дважды за час оставили водителя-иностранца, который управлял грузовиком, не оснащенным цепями противоскольжения, и отказался выполнить требование правоохранителей", - сообщила телекомпания.Отмечается, что все произошло в городе Тромсё за полярным кругом, где использование цепей противоскольжения для большегрузов является обязательным требованием, а их отсутствие является фактором риска для дорожного движения. Об этом полицейские сообщили водителю, потребовав надеть цепи на колеса, однако тот не стал этого делать."Водитель был оштрафован на 11 тысяч крон. Кроме того, полиция приняла решение открыть дело о высылке из страны. Департамент по делам иностранцев удовлетворил требование о запрете на въезд для водителя на два года", - пояснили в телекомпании. Водитель грузовика в сопровождении полицейских покинул Норвегию. Национальность водителя не называется.

https://ria.ru/20210202/voditel-1595609344.html

норвегия

тромсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, тромсе, в мире