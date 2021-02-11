МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ
16:54 11.02.2021 (обновлено: 17:15 11.02.2021)
© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва расценивает намерение Осло разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей", - добавила Захарова.
Она напомнила, что в другом норвежском регионе - в районе Тромсё - завершается создание порта для обслуживания атомных подводных лодок США.