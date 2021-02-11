https://ria.ru/20210211/naraschivanie-1597072485.html

МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ

МИД обвинил Осло в наращивании военной активности у российских границ

Москва расценивает намерение Осло разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:54

2021-02-11T16:54

2021-02-11T17:15

осло

норвегия

сша

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва расценивает намерение Осло разместить на своей авиабазе близ Тронхейма стратегические бомбардировщики США как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что в другом норвежском регионе - в районе Тромсё - завершается создание порта для обслуживания атомных подводных лодок США.

https://ria.ru/20210211/norvegiya-1596529151.html

осло

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осло, норвегия, сша, безопасность, в мире