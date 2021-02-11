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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596938089.html
Доктор Мясников рассказал о "временном отступлении" COVID-19
Доктор Мясников рассказал о "временном отступлении" COVID-19
Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, однако это лишь временное отступление, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:00
2021-02-11T13:33
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иммунитет
telegram (приложение)
здоровье - общество
воз
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, однако это лишь временное отступление, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, если основываться на данных популяционных исследований о наличии антител, то COVID-19 перенесли уже около миллиарда человек.Коллективный иммунитет, по его словам, "на марше", но сама инфекция никуда не уйдет: коронавирус перестанет называться новым и займет свое место среди других человеческих коронавирусов, количество которых возрастет, таким образом, до пяти. Остальные четыре разновидности, напомнил медик, тоже когда-то пришли к человеку от животных."И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только сто лет назад газеты были заняты другим, даже испанку не сразу заметили", — добавил он.По словам Мясникова, тогда грипп назвали испанкой лишь потому, что о нем писала только эта страна."При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — "здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты!" — отметил врач, подчеркнув, что только здоровый образ жизни и вакцинация могут дать иммунитет.О том, что человечество ожидают долгие годы борьбы с пандемией COVID-19, заявлял ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, все еще остается множество факторов, указывающих на то, что справиться будет не так просто: люди болеют по всему миру, распространение коронавируса удается сдерживать не везде, а уже произведенных вакцин пока не хватает, чтобы преодолеть пандемию.
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593359349.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иммунитет, telegram (приложение), здоровье - общество, воз, общество

Доктор Мясников рассказал о "временном отступлении" COVID-19

10:00 11.02.2021 (обновлено: 13:33 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, однако это лишь временное отступление, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, если основываться на данных популяционных исследований о наличии антител, то COVID-19 перенесли уже около миллиарда человек.
Коллективный иммунитет, по его словам, "на марше", но сама инфекция никуда не уйдет: коронавирус перестанет называться новым и займет свое место среди других человеческих коронавирусов, количество которых возрастет, таким образом, до пяти. Остальные четыре разновидности, напомнил медик, тоже когда-то пришли к человеку от животных.
"И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только сто лет назад газеты были заняты другим, даже испанку не сразу заметили", — добавил он.
По словам Мясникова, тогда грипп назвали испанкой лишь потому, что о нем писала только эта страна.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
"При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — "здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты!" — отметил врач, подчеркнув, что только здоровый образ жизни и вакцинация могут дать иммунитет.
О том, что человечество ожидают долгие годы борьбы с пандемией COVID-19, заявлял ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, все еще остается множество факторов, указывающих на то, что справиться будет не так просто: люди болеют по всему миру, распространение коронавируса удается сдерживать не везде, а уже произведенных вакцин пока не хватает, чтобы преодолеть пандемию.
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