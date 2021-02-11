https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596938089.html

Доктор Мясников рассказал о "временном отступлении" COVID-19

Доктор Мясников рассказал о "временном отступлении" COVID-19

Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, однако это лишь временное отступление, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:00

2021-02-11T10:00

2021-02-11T13:33

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иммунитет

telegram (приложение)

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается, однако это лишь временное отступление, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, если основываться на данных популяционных исследований о наличии антител, то COVID-19 перенесли уже около миллиарда человек.Коллективный иммунитет, по его словам, "на марше", но сама инфекция никуда не уйдет: коронавирус перестанет называться новым и займет свое место среди других человеческих коронавирусов, количество которых возрастет, таким образом, до пяти. Остальные четыре разновидности, напомнил медик, тоже когда-то пришли к человеку от животных."И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только сто лет назад газеты были заняты другим, даже испанку не сразу заметили", — добавил он.По словам Мясникова, тогда грипп назвали испанкой лишь потому, что о нем писала только эта страна."При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — "здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты!" — отметил врач, подчеркнув, что только здоровый образ жизни и вакцинация могут дать иммунитет.О том, что человечество ожидают долгие годы борьбы с пандемией COVID-19, заявлял ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, все еще остается множество факторов, указывающих на то, что справиться будет не так просто: люди болеют по всему миру, распространение коронавируса удается сдерживать не везде, а уже произведенных вакцин пока не хватает, чтобы преодолеть пандемию.

https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593359349.html

https://ria.ru/20210209/rasslablenie-1596600463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иммунитет, telegram (приложение), здоровье - общество, воз, общество