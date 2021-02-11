https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html
Spotify: Билли Айлиш слушают в грустном настроении, а Бейонсе в веселом
Spotify: Билли Айлиш слушают в грустном настроении, а Бейонсе в веселом
Spotify проанализировал данные по прослушиваниям на платформе и определил, в как настроение пользователей влияет на выбор музыки. Об этом сообщили в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:52
2021-02-11T03:52
2021-02-11T03:52
культура
spotify
билли айлиш
музыка
новости культуры
ариана гранде
кристина агилера
бейонсе ноулз
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Spotify проанализировал данные по прослушиваниям на платформе и определил, в как настроение пользователей влияет на выбор музыки. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в России.Среди наиболее часто включаемых в пользовательские "серотониновые" плейлисты Spotify: "Tongue tied" группы GroupLove, "Everybody talks" в исполнении Neon Trees, "Out of my league" группы Fitz and the Tantrums.Грустная музыка, как оказалось, тоже актуальна: подборки со словом "грустный" в названии в 2020 году прослушали более 616 миллиардов раз.Наиболее часто слушатели добавляли в свои "печальные" плейлисты в Spotify композиции "Someone you loved" в исполнении Льюиса Капальди, хит Билли Айлиш и Khalid "lovely", "Say something" от A Great Big World и Кристины Агилеры.Также сервис назвал самые популярные мелодии для уверенности в себе. "Число прослушиваний плейлистов, посвященных теме уверенности, с 2019 по 2020 год выросло более чем на 120 процентов", — рассказали в Spotify.В топе оказались "Good as hell" и "Truth hurts" в исполнении Lizzo, "Love myself" от Хейли Стейнфилд, "7 Rings" Арианы Гранде. Следом идут "Run the world (Girls)" Бейонсе, "Fight song" в исполнении Rachel Platten.
https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html
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spotify, билли айлиш, музыка, новости культуры, ариана гранде, кристина агилера, бейонсе ноулз
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Spotify проанализировал данные по прослушиваниям на платформе и определил, в как настроение пользователей влияет на выбор музыки. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в России.
"За первые 11 дней января было создано более 7,5 тысяч плейлистов со словом "серотонин" в названии, а с 2019 по 2020 год популярность подобных подборок взлетела почти на 180 процентов", — рассказали в Spotify.
Среди наиболее часто включаемых в пользовательские "серотониновые" плейлисты Spotify: "Tongue tied" группы GroupLove, "Everybody talks" в исполнении Neon Trees, "Out of my league" группы Fitz and the Tantrums.
Грустная музыка, как оказалось, тоже актуальна: подборки со словом "грустный" в названии в 2020 году прослушали более 616 миллиардов раз.
Наиболее часто слушатели добавляли в свои "печальные" плейлисты в Spotify композиции "Someone you loved" в исполнении Льюиса Капальди, хит Билли Айлиш и Khalid "lovely", "Say something" от A Great Big World и Кристины Агилеры.
Также сервис назвал самые популярные мелодии для уверенности в себе. "Число прослушиваний плейлистов, посвященных теме уверенности, с 2019 по 2020 год выросло более чем на 120 процентов", — рассказали в Spotify.
В топе оказались "Good as hell" и "Truth hurts" в исполнении Lizzo, "Love myself" от Хейли Стейнфилд, "7 Rings" Арианы Гранде. Следом идут "Run the world (Girls)" Бейонсе, "Fight song" в исполнении Rachel Platten.