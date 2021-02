https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html

Spotify: Билли Айлиш слушают в грустном настроении, а Бейонсе в веселом

Spotify: Билли Айлиш слушают в грустном настроении, а Бейонсе в веселом

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Spotify проанализировал данные по прослушиваниям на платформе и определил, в как настроение пользователей влияет на выбор музыки. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в России.Среди наиболее часто включаемых в пользовательские "серотониновые" плейлисты Spotify: "Tongue tied" группы GroupLove, "Everybody talks" в исполнении Neon Trees, "Out of my league" группы Fitz and the Tantrums.Грустная музыка, как оказалось, тоже актуальна: подборки со словом "грустный" в названии в 2020 году прослушали более 616 миллиардов раз.Наиболее часто слушатели добавляли в свои "печальные" плейлисты в Spotify композиции "Someone you loved" в исполнении Льюиса Капальди, хит Билли Айлиш и Khalid "lovely", "Say something" от A Great Big World и Кристины Агилеры.Также сервис назвал самые популярные мелодии для уверенности в себе. "Число прослушиваний плейлистов, посвященных теме уверенности, с 2019 по 2020 год выросло более чем на 120 процентов", — рассказали в Spotify.В топе оказались "Good as hell" и "Truth hurts" в исполнении Lizzo, "Love myself" от Хейли Стейнфилд, "7 Rings" Арианы Гранде. Следом идут "Run the world (Girls)" Бейонсе, "Fight song" в исполнении Rachel Platten.

