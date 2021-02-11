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Эксперт не исключила модификации вакцин из-за мутаций коронавируса
Эксперт не исключила модификации вакцин из-за мутаций коронавируса
Нужно быть готовым к необходимости модификации вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:43
2021-02-11T16:43
2021-02-11T16:43
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нужно быть готовым к необходимости модификации вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Мы должны быть готовы к тому, что придется модифицировать вакцины. И конечно, необходимо отслеживать эффективность применяемой терапии", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика", рассуждая о мутациях SARS-CoV-2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)