https://ria.ru/20210211/mutatsii-1597067842.html

Эксперт не исключила модификации вакцин из-за мутаций коронавируса

Эксперт не исключила модификации вакцин из-за мутаций коронавируса

Нужно быть готовым к необходимости модификации вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:43

2021-02-11T16:43

2021-02-11T16:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нужно быть готовым к необходимости модификации вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Мы должны быть готовы к тому, что придется модифицировать вакцины. И конечно, необходимо отслеживать эффективность применяемой терапии", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика", рассуждая о мутациях SARS-CoV-2.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)