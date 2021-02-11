https://ria.ru/20210211/mozg-1597108769.html

Невролог рассказал, как восстановить работоспособность мозга после COVID

Невролог рассказал, как восстановить работоспособность мозга после COVID

Невролог Василий Грибанов рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как вернуться в строй после COVID-19. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T19:36

2021-02-11T19:36

2021-02-11T23:49

распространение коронавируса

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Невролог Василий Грибанов рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как вернуться в строй после COVID-19. По словам медика, для полноценного восстановления необходимо тренировать нервную систему. "Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, тренируют", — сказал он. Врач также отметил, что употребление тяжелых для пищеварения продуктов — труднорастворимых жиров, белков — может только усилить "постковидный синдром", возможны нарушения сна. При этом специалист добавил, что больному для полной поправки необходимо от трех до шести месяцев. По его мнению, тяжелее придется жителям больших городов из-за очень активного ритма жизни.

https://ria.ru/20210211/oslozhnenie-1597099114.html

https://ria.ru/20210211/obonyanie-1597068417.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество