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Невролог рассказал, как восстановить работоспособность мозга после COVID
Невролог рассказал, как восстановить работоспособность мозга после COVID
Невролог Василий Грибанов рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как вернуться в строй после COVID-19. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:36
2021-02-11T23:49
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Невролог Василий Грибанов рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как вернуться в строй после COVID-19. По словам медика, для полноценного восстановления необходимо тренировать нервную систему. "Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, тренируют", — сказал он. Врач также отметил, что употребление тяжелых для пищеварения продуктов — труднорастворимых жиров, белков — может только усилить "постковидный синдром", возможны нарушения сна. При этом специалист добавил, что больному для полной поправки необходимо от трех до шести месяцев. По его мнению, тяжелее придется жителям больших городов из-за очень активного ритма жизни.
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здоровье, общество

Невролог рассказал, как восстановить работоспособность мозга после COVID

19:36 11.02.2021 (обновлено: 23:49 11.02.2021)
 
© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Невролог Василий Грибанов рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как вернуться в строй после COVID-19.
По словам медика, для полноценного восстановления необходимо тренировать нервную систему.
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"Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, тренируют", — сказал он.
Врач также отметил, что употребление тяжелых для пищеварения продуктов — труднорастворимых жиров, белков — может только усилить "постковидный синдром", возможны нарушения сна.

"Рекомендуется питание с обилием клетчатки: капуста, цельные злаки, фрукты, смородина, малина", — объяснил Грибанов.

При этом специалист добавил, что больному для полной поправки необходимо от трех до шести месяцев. По его мнению, тяжелее придется жителям больших городов из-за очень активного ритма жизни.
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