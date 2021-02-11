https://ria.ru/20210211/moskva-1597121020.html
Собянин рассказал о готовности Москвы к новой вспышке коронавируса
Собянин рассказал о готовности Москвы к новой вспышке коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность города к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:25
2021-02-11T21:25
2021-02-11T22:56
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность города к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом.При этом мэр выразил уверенность, что эпидемиологическая ситуация в столице будет улучшаться. По его словам, об этом говорит динамика, количество переболевших и появившаяся возможность сделать прививку против коронавируса.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 2040 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 807 человек. Вылечились 3558 пациентов, скончался 61 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество