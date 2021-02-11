https://ria.ru/20210211/moskva-1597121020.html

Собянин рассказал о готовности Москвы к новой вспышке коронавируса

Собянин рассказал о готовности Москвы к новой вспышке коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность города к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:25

2021-02-11T21:25

2021-02-11T22:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность города к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом.При этом мэр выразил уверенность, что эпидемиологическая ситуация в столице будет улучшаться. По его словам, об этом говорит динамика, количество переболевших и появившаяся возможность сделать прививку против коронавируса.Согласно утренним данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 2040 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 807 человек. Вылечились 3558 пациентов, скончался 61 человек.

https://ria.ru/20210211/maski-1596985798.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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