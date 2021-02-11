https://ria.ru/20210211/moshenniki-1596924547.html

Россиян предупредили об ипотечных мошенниках

Россиян предупредили об ипотечных мошенниках

Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснил корреспондент РИА Новости. Его выводы подтвердили в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T06:08

2021-02-11T06:08

2021-02-11T09:25

россия

мошенничество

ипотека

telegram (приложение)

газпромбанк

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснил корреспондент РИА Новости. Его выводы подтвердили в кредитных организациях.Журналист сообщил, что аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета.В частности, корреспондент столкнулся с частыми звонками неизвестных, которые от имени одного из крупнейших банков сообщали ему, что "завтра платеж по ипотеке" и спрашивали, как он собирается платить: через приложение или банкомат. Звонившим точно известны банк, в котором у клиента ипотека, дата платежа и его размер. После ответа журналиста, что он будет платить в отделении банка, неизвестные оставили его в покое.Агентство задало кредитным организациям вопросы: являются ли подобные звонки мошенническими, а также знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку. В Газпромбанке заявили, что отслеживают любое появление "чувствительной информации о клиентах банка" в открытых источниках, в том числе на интернет-форумах и в профильных Telegram-каналах, популярных у мошенников. В процессе такого мониторинга банк нередко сталкивается с подробными описаниями схем мошенничества.В МКБ с такой схемой не сталкивались, но указали, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф."Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги", — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.В итоге средства попадают на счета мошенников, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210210/karta-1596760916.html

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россия, мошенничество, ипотека, telegram (приложение), газпромбанк, москва, общество