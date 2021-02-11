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Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснил корреспондент РИА Новости. Его выводы подтвердили в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T06:08
2021-02-11T09:25
россия
мошенничество
ипотека
telegram (приложение)
газпромбанк
москва
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснил корреспондент РИА Новости. Его выводы подтвердили в кредитных организациях.Журналист сообщил, что аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета.В частности, корреспондент столкнулся с частыми звонками неизвестных, которые от имени одного из крупнейших банков сообщали ему, что "завтра платеж по ипотеке" и спрашивали, как он собирается платить: через приложение или банкомат. Звонившим точно известны банк, в котором у клиента ипотека, дата платежа и его размер. После ответа журналиста, что он будет платить в отделении банка, неизвестные оставили его в покое.Агентство задало кредитным организациям вопросы: являются ли подобные звонки мошенническими, а также знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку. В Газпромбанке заявили, что отслеживают любое появление "чувствительной информации о клиентах банка" в открытых источниках, в том числе на интернет-форумах и в профильных Telegram-каналах, популярных у мошенников. В процессе такого мониторинга банк нередко сталкивается с подробными описаниями схем мошенничества.В МКБ с такой схемой не сталкивались, но указали, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф."Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги", — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.В итоге средства попадают на счета мошенников, заключил собеседник агентства.
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россия, мошенничество, ипотека, telegram (приложение), газпромбанк, москва, общество

Россиян предупредили об ипотечных мошенниках

06:08 11.02.2021 (обновлено: 09:25 11.02.2021)
 
© Fotolia / davidolkarnyРазговор по телефону
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / davidolkarny
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники в России придумали новую легенду для обмана — на этот раз ипотечных заемщиков, выяснил корреспондент РИА Новости. Его выводы подтвердили в кредитных организациях.
Журналист сообщил, что аферисты, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются спровоцировать клиента банка перевести средства на подконтрольные злоумышленникам счета.
В частности, корреспондент столкнулся с частыми звонками неизвестных, которые от имени одного из крупнейших банков сообщали ему, что "завтра платеж по ипотеке" и спрашивали, как он собирается платить: через приложение или банкомат. Звонившим точно известны банк, в котором у клиента ипотека, дата платежа и его размер. После ответа журналиста, что он будет платить в отделении банка, неизвестные оставили его в покое.
Агентство задало кредитным организациям вопросы: являются ли подобные звонки мошенническими, а также знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку. В Газпромбанке заявили, что отслеживают любое появление "чувствительной информации о клиентах банка" в открытых источниках, в том числе на интернет-форумах и в профильных Telegram-каналах, популярных у мошенников. В процессе такого мониторинга банк нередко сталкивается с подробными описаниями схем мошенничества.

"Касательно "легенды" по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки", — отметил замначальника департамента защиты информации Алексей Плешков.

В МКБ с такой схемой не сталкивались, но указали, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф.
"Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги", — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
В итоге средства попадают на счета мошенников, заключил собеседник агентства.
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