https://ria.ru/20210211/morozy-1596917250.html
В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов
В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов
Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T00:21
2021-02-11T00:21
2021-02-11T01:15
россия
москва
погода
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156195/32/1561953292_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6dcc6b324e1e7aedb1c810f74ee8bae0.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Морозы продлятся до четверга, уточнил он. Синоптик напомнил, что в выходные в этой части страны ожидается минус 10-12 градусов,. Однако в понедельник и вторник, продолжил собеседник агентства, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами и ниже.Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга."К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры. — Прим. ред.), с точки зрения энергетиков, закончится", — заключил Варакин.Рпнее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что до конца зимы не исключено повторение сильных морозов.
https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/32/1561953292_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_771a43934bcd430180a2e87778ba3229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета
Юрий Варакин.
Морозы продлятся до четверга, уточнил он. Синоптик напомнил, что в выходные в этой части страны ожидается минус 10-12 градусов,. Однако в понедельник и вторник, продолжил собеседник агентства, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами и ниже.
"Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание", — сказал Варакин.
Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга.
"К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры. — Прим. ред.), с точки зрения энергетиков, закончится", — заключил Варакин.
Рпнее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
сообщил РИА Новости, что до конца зимы не исключено повторение сильных морозов.