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В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов
В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов
Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T00:21
2021-02-11T01:15
россия
москва
погода
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Морозы продлятся до четверга, уточнил он. Синоптик напомнил, что в выходные в этой части страны ожидается минус 10-12 градусов,. Однако в понедельник и вторник, продолжил собеседник агентства, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами и ниже.Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга."К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры. — Прим. ред.), с точки зрения энергетиков, закончится", — заключил Варакин.Рпнее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что до конца зимы не исключено повторение сильных морозов.
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россия, москва, погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов

00:21 11.02.2021 (обновлено: 01:15 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Морозы продлятся до четверга, уточнил он. Синоптик напомнил, что в выходные в этой части страны ожидается минус 10-12 градусов,. Однако в понедельник и вторник, продолжил собеседник агентства, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами и ниже.

"Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание", — сказал Варакин.

Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга.
"К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры. — Прим. ред.), с точки зрения энергетиков, закончится", — заключил Варакин.
Рпнее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что до конца зимы не исключено повторение сильных морозов.
Набережная реки Яузы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 16:16
Россиян предупредили о мощном циклоне
 
РоссияМоскваПогодаЮрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
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