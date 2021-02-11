https://ria.ru/20210211/morozy-1596917250.html

В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов

В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов

Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T00:21

2021-02-11T00:21

2021-02-11T01:15

россия

москва

погода

юрий варакин

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Морозы продлятся до четверга, уточнил он. Синоптик напомнил, что в выходные в этой части страны ожидается минус 10-12 градусов,. Однако в понедельник и вторник, продолжил собеседник агентства, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами и ниже.Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы до четверга."К 19-му числу этот армагеддон (аномально низкие температуры. — Прим. ред.), с точки зрения энергетиков, закончится", — заключил Варакин.Рпнее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что до конца зимы не исключено повторение сильных морозов.

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россия, москва, погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество