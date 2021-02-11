https://ria.ru/20210211/momoa-1596868845.html
Джейсон Момоа может сыграть в новом фильме о Сонике
Джейсон Момоа может сыграть в новом фильме о Сонике
Исполнитель Аквамена и звезда “Игры престолов” Джейсон Момоа – главный кандидат на озвучку персонажа по имени Наклз в сиквеле "Соника в кино", одного из самых... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T02:10
2021-02-11T02:10
2021-02-11T02:10
культура
что посмотреть
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
фильмы
игры
технологии
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596872146_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_adff98df336acce202d8928c078add6d.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Исполнитель Аквамена и звезда “Игры престолов” Джейсон Момоа – главный кандидат на озвучку персонажа по имени Наклз в сиквеле "Соника в кино", одного из самых кассовых фильмов 2020 года, сообщает Hypebeast. Студия Paramount Pictures официально предложила актеру эту роль, и теперь все зависит от решения Момоа. В недавнем интервью он заявил, что пока обдумывает ответ и читает сценарий. Ранее появлялась информация, что создатели фильма также рассматривали на роль Наклза Криса Рока или Сэмюэля Л. Джексона. Что касается самого Соника, то голос ему снова подарит Бен Шварц.Известно, что Наклз в фильме будет максимально похож на своего прототипа из игры, и в сюжете ему доверят роль главного протагониста. Этот персонаж, красная ехидна, впервые появился в 1994 году в Sonic the Hedgehog 3, когда доктор Роботник втянул его битву с Соником и Тейлзом. Пока премьера продолжения "Соника в кино" намечена на начало апреля 2022 года.
https://ria.ru/20210209/mank-1596627804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596872146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64f007f1db35548f559ebd8447d1f5ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, фильмы, игры, технологии, видео
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Исполнитель Аквамена и звезда “Игры престолов” Джейсон Момоа – главный кандидат на озвучку персонажа по имени Наклз в сиквеле "Соника в кино", одного из самых кассовых фильмов 2020 года, сообщает
Hypebeast.
Студия Paramount Pictures официально предложила актеру эту роль, и теперь все зависит от решения Момоа. В недавнем интервью он заявил, что пока обдумывает ответ и читает сценарий.
Ранее появлялась информация, что создатели фильма также рассматривали на роль Наклза Криса Рока или Сэмюэля Л. Джексона. Что касается самого Соника, то голос ему снова подарит Бен Шварц.
Известно, что Наклз в фильме будет максимально похож на своего прототипа из игры, и в сюжете ему доверят роль главного протагониста.
Этот персонаж, красная ехидна, впервые появился в 1994 году в Sonic the Hedgehog 3, когда доктор Роботник втянул его битву с Соником и Тейлзом.
Пока премьера продолжения "Соника в кино" намечена на начало апреля 2022 года.