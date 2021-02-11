https://ria.ru/20210211/momoa-1596868845.html

Джейсон Момоа может сыграть в новом фильме о Сонике

Джейсон Момоа может сыграть в новом фильме о Сонике

Исполнитель Аквамена и звезда “Игры престолов” Джейсон Момоа – главный кандидат на озвучку персонажа по имени Наклз в сиквеле "Соника в кино", одного из самых... РИА Новости, 11.02.2021

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Исполнитель Аквамена и звезда “Игры престолов” Джейсон Момоа – главный кандидат на озвучку персонажа по имени Наклз в сиквеле "Соника в кино", одного из самых кассовых фильмов 2020 года, сообщает Hypebeast. Студия Paramount Pictures официально предложила актеру эту роль, и теперь все зависит от решения Момоа. В недавнем интервью он заявил, что пока обдумывает ответ и читает сценарий. Ранее появлялась информация, что создатели фильма также рассматривали на роль Наклза Криса Рока или Сэмюэля Л. Джексона. Что касается самого Соника, то голос ему снова подарит Бен Шварц.Известно, что Наклз в фильме будет максимально похож на своего прототипа из игры, и в сюжете ему доверят роль главного протагониста. Этот персонаж, красная ехидна, впервые появился в 1994 году в Sonic the Hedgehog 3, когда доктор Роботник втянул его битву с Соником и Тейлзом. Пока премьера продолжения "Соника в кино" намечена на начало апреля 2022 года.

https://ria.ru/20210209/mank-1596627804.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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