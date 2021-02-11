https://ria.ru/20210211/molodost-1596962647.html

Медик рассказала, как сохранить молодость

Медик рассказала, как сохранить молодость

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:25

2021-02-11T12:25

2021-02-11T12:25

ольга ткачева

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует отказаться от сладких продуктов, чтобы сохранить молодость, а также добавить в рацион свежие овощи и фрукты и не забывать о важности двигательной активности.Ткачева отметила, что необходимость двигательной активности обоснованна с точки зрения доказательной медицины и с точки зрения физиологии. Она пояснила, что когда работают мышцы, сохраняются их силы, сохраняется их масса. Если мышцы не работают, теряется и сила, и масса, и это приводит к атрофии мышц, дряхлости и старению.Ткачева добавила, что движение обязательно, независимо от состояния и заболевания, исключение составляют только острые процессы. Двигаться, по ее словам, надо и в случае заболеваний суставов, и заболеваний сердца. Здоровый человек должен каждый день 40 минут совершать какие-то аэробные физические упражнения. И сейчас в период пандемии необходимо даже в ограниченном пространстве выполнять какие-то упражнения, отметила Ткачева.Она добавила, что необходимо уделять внимание питанию. По ее словам, пожилому человеку необходимо есть достаточно белка, высказывания о том, что с возрастом надо есть меньше белка, - миф. Ткачева пояснила, что белок - это необходимый стройматериал для мышц, и в пожилом возрасте, поскольку разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком - двигаться и употреблять белок.Ткачева напомнила, что обязательно надо пить достаточно жидкости, 1,5-2 литра в день, если нет ограничений по здоровью.Ткачева пояснила, что при диабете человек стареет очень рано, но даже без этого заболевания, если человек ест много сахара, образуются продукты гликирования белков, которые откалываются в стенки сосудов, и сосуды становятся очень жесткими. А жесткость сосуда, по словам медика, - "это еще одно проявление старения".Она отметила, что еще одно правило питания для сохранения молодости - это употребление большого количества сырых овощей и фруктов, в день необходимо съедать около 400-600 граммов. По словам эксперта, клинически доказано, что включение сырых овощей и фруктов в рацион продлевает жизнь.

https://ria.ru/20210211/smert-1596924699.html

https://ria.ru/20201129/molodost-1586795030.html

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ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество