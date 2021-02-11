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Медик рассказала, как сохранить молодость
Медик рассказала, как сохранить молодость
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:25
2021-02-11T12:25
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует отказаться от сладких продуктов, чтобы сохранить молодость, а также добавить в рацион свежие овощи и фрукты и не забывать о важности двигательной активности.Ткачева отметила, что необходимость двигательной активности обоснованна с точки зрения доказательной медицины и с точки зрения физиологии. Она пояснила, что когда работают мышцы, сохраняются их силы, сохраняется их масса. Если мышцы не работают, теряется и сила, и масса, и это приводит к атрофии мышц, дряхлости и старению.Ткачева добавила, что движение обязательно, независимо от состояния и заболевания, исключение составляют только острые процессы. Двигаться, по ее словам, надо и в случае заболеваний суставов, и заболеваний сердца. Здоровый человек должен каждый день 40 минут совершать какие-то аэробные физические упражнения. И сейчас в период пандемии необходимо даже в ограниченном пространстве выполнять какие-то упражнения, отметила Ткачева.Она добавила, что необходимо уделять внимание питанию. По ее словам, пожилому человеку необходимо есть достаточно белка, высказывания о том, что с возрастом надо есть меньше белка, - миф. Ткачева пояснила, что белок - это необходимый стройматериал для мышц, и в пожилом возрасте, поскольку разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком - двигаться и употреблять белок.Ткачева напомнила, что обязательно надо пить достаточно жидкости, 1,5-2 литра в день, если нет ограничений по здоровью.Ткачева пояснила, что при диабете человек стареет очень рано, но даже без этого заболевания, если человек ест много сахара, образуются продукты гликирования белков, которые откалываются в стенки сосудов, и сосуды становятся очень жесткими. А жесткость сосуда, по словам медика, - "это еще одно проявление старения".Она отметила, что еще одно правило питания для сохранения молодости - это употребление большого количества сырых овощей и фруктов, в день необходимо съедать около 400-600 граммов. По словам эксперта, клинически доказано, что включение сырых овощей и фруктов в рацион продлевает жизнь.
https://ria.ru/20210211/smert-1596924699.html
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ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Медик рассказала, как сохранить молодость

12:25 11.02.2021
 
© Depositphotos / BarabasaПомощь пожилым людям
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / Barabasa
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рекомендует отказаться от сладких продуктов, чтобы сохранить молодость, а также добавить в рацион свежие овощи и фрукты и не забывать о важности двигательной активности.
"Движение, двигательная активность - это залог жизни. Когда мы говорим, как сохранить молодость, и ищем секреты молодости, самый главный секрет - это движение", - рассказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ткачева отметила, что необходимость двигательной активности обоснованна с точки зрения доказательной медицины и с точки зрения физиологии. Она пояснила, что когда работают мышцы, сохраняются их силы, сохраняется их масса. Если мышцы не работают, теряется и сила, и масса, и это приводит к атрофии мышц, дряхлости и старению.
Ткачева добавила, что движение обязательно, независимо от состояния и заболевания, исключение составляют только острые процессы. Двигаться, по ее словам, надо и в случае заболеваний суставов, и заболеваний сердца. Здоровый человек должен каждый день 40 минут совершать какие-то аэробные физические упражнения. И сейчас в период пандемии необходимо даже в ограниченном пространстве выполнять какие-то упражнения, отметила Ткачева.
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Она добавила, что необходимо уделять внимание питанию. По ее словам, пожилому человеку необходимо есть достаточно белка, высказывания о том, что с возрастом надо есть меньше белка, - миф. Ткачева пояснила, что белок - это необходимый стройматериал для мышц, и в пожилом возрасте, поскольку разрушение мышц ускоряется, очень важно возмещать это белком - двигаться и употреблять белок.
Ткачева напомнила, что обязательно надо пить достаточно жидкости, 1,5-2 литра в день, если нет ограничений по здоровью.
"Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы, - это путь к раннему старению", - добавила она.
Ткачева пояснила, что при диабете человек стареет очень рано, но даже без этого заболевания, если человек ест много сахара, образуются продукты гликирования белков, которые откалываются в стенки сосудов, и сосуды становятся очень жесткими. А жесткость сосуда, по словам медика, - "это еще одно проявление старения".
Она отметила, что еще одно правило питания для сохранения молодости - это употребление большого количества сырых овощей и фруктов, в день необходимо съедать около 400-600 граммов. По словам эксперта, клинически доказано, что включение сырых овощей и фруктов в рацион продлевает жизнь.
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Ольга ТкачеваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
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