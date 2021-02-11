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https://ria.ru/20210211/milan-1597058620.html
Главный собор Милана открылся для широкой публики
Главный собор Милана открылся для широкой публики
Главный символ "северной столицы" Италии – Миланский собор в четверг вновь открыл свои двери для широкой публики после трехмесячного перерыва, связанного с... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:29
2021-02-11T16:31
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Главный символ "северной столицы" Италии – Миланский собор в четверг вновь открыл свои двери для широкой публики после трехмесячного перерыва, связанного с чрезвычайными мерами, введенными из-за COVID-19.Посещения кафедрального собора Милана туристами возобновились в четверг утром. Пока всемирно известную достопримечательность можно будет осмотреть только в будние дни с 10.00 до 17.00, сообщили РИА Новости в так называемой Почтенной Фабрике, которая была создана в 1387 году для строительства, а в последствии и содержания собора. Желающим побывать в одном из крупнейших храмов Европы предлагают заранее заказать билеты через его официальный сайт. При этом для участников организованных экскурсий с гидом предоставляется скидка 20 процентов.Миланский собор был закрыт для широкой публики 5 ноября в связи с усилением ограничительных мер из-за COVID-19. Тем не менее, в минувшие месяцы верующие могли прийти сюда помолиться и исповедаться, а также для участия в богослужениях при условии соблюдения всех установленных норм.По решению медицинских властей Италии с 1 февраля большинство музеев страны были вновь открыты для публики. Однако согласно распоряжению Минкультуры страны, пока они работают только в будние дни – с понедельника по пятницу.Как сообщают местные СМИ, в четверг в Милане также открывается для посещения знаменитая Пинакотека Амброзиана, в собрании которой хранятся шедевры Рафаэля, Боттичелли, Тьеполо и Тициана.С 9 февраля все желающие вновь получили возможность увидеть монументальную роспись Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", находящуюся в миланском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие. На этой неделе посетить трапезную монастыря можно группами по 12 человек, которые запускают в помещение каждые 15 минут. С будущей недели число посетителей будет увеличено до 18 человек.Директор государственных музеев области Ломбардия Эмануэла Даффра сообщила, что вход в монастырь доступен как и всегда по предварительной онлайн-записи, однако впервые за многие годы туда можно будет попасть, просто купив билет в кассе при наличии свободных мест в группе посещения.Также со вторника в Королевском дворце Милана вновь можно посетить выставку "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Русского музея, которая открылась 28 октября.
https://ria.ru/20210201/muzei-1595470418.html
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Главный собор Милана открылся для широкой публики

16:29 11.02.2021 (обновлено: 16:31 11.02.2021)
 
© flickr.com/jiuguangwМиланский собор
Миланский собор - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© flickr.com/jiuguangw
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РИМ, 11 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Главный символ "северной столицы" Италии – Миланский собор в четверг вновь открыл свои двери для широкой публики после трехмесячного перерыва, связанного с чрезвычайными мерами, введенными из-за COVID-19.
Посещения кафедрального собора Милана туристами возобновились в четверг утром. Пока всемирно известную достопримечательность можно будет осмотреть только в будние дни с 10.00 до 17.00, сообщили РИА Новости в так называемой Почтенной Фабрике, которая была создана в 1387 году для строительства, а в последствии и содержания собора. Желающим побывать в одном из крупнейших храмов Европы предлагают заранее заказать билеты через его официальный сайт. При этом для участников организованных экскурсий с гидом предоставляется скидка 20 процентов.
Миланский собор был закрыт для широкой публики 5 ноября в связи с усилением ограничительных мер из-за COVID-19. Тем не менее, в минувшие месяцы верующие могли прийти сюда помолиться и исповедаться, а также для участия в богослужениях при условии соблюдения всех установленных норм.
По решению медицинских властей Италии с 1 февраля большинство музеев страны были вновь открыты для публики. Однако согласно распоряжению Минкультуры страны, пока они работают только в будние дни – с понедельника по пятницу.
Как сообщают местные СМИ, в четверг в Милане также открывается для посещения знаменитая Пинакотека Амброзиана, в собрании которой хранятся шедевры Рафаэля, Боттичелли, Тьеполо и Тициана.
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Директор государственных музеев области Ломбардия Эмануэла Даффра сообщила, что вход в монастырь доступен как и всегда по предварительной онлайн-записи, однако впервые за многие годы туда можно будет попасть, просто купив билет в кассе при наличии свободных мест в группе посещения.
Также со вторника в Королевском дворце Милана вновь можно посетить выставку "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" из собрания Русского музея, которая открылась 28 октября.
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