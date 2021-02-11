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Тверская область
https://ria.ru/20210211/memorial-1596982775.html
Руденя: движение до ж/д станции Ржевский мемориал откроют в мае
Руденя: движение до ж/д станции Ржевский мемориал откроют в мае
Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:09
2021-02-11T15:22
тверская область
игорь руденя
московская область (подмосковье)
ржевский район
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ТВЕРЬ, 11 фев – РИА Новости. Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в среду глава региона осмотрел место строительства станции рядом с деревней Хорошево Ржевского района. Остановка будет располагаться на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево. Сейчас завершена подготовка площадки под устройство фундаментов, начался их монтаж. С марта по апрель запланирована установка опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство и озеленение территории. Губернатор сообщил, что со стороны Тверской области будет организована транспортная инфраструктура – дополнительная стоянка для автомобилей, благодаря которой удастся развести транспортные потоки. Кроме того, началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысит дорожную безопасность на данном участке. После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал". Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути. На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка". После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.В целом же, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.
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московская область (подмосковье)
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игорь руденя, московская область (подмосковье), ржевский район

Руденя: движение до ж/д станции Ржевский мемориал откроют в мае

14:09 11.02.2021 (обновлено: 15:22 11.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил место строительства станции "Ржевский мемориал" рядом с деревней Хорошево Ржевского района
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил место строительства станции Ржевский мемориал рядом с деревней Хорошево Ржевского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 11 фев – РИА Новости. Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в среду глава региона осмотрел место строительства станции рядом с деревней Хорошево Ржевского района. Остановка будет располагаться на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево.
"Уверен, что станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов – уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение", – сказал Руденя.
Сейчас завершена подготовка площадки под устройство фундаментов, начался их монтаж. С марта по апрель запланирована установка опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство и озеленение территории.
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиИнформационный плакат на месте строительства станции "Ржевский мемориал" рядом с деревней Хорошево Ржевского района
Информационный плакат на месте строительства станции Ржевский мемориал рядом с деревней Хорошево Ржевского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Информационный плакат на месте строительства станции "Ржевский мемориал" рядом с деревней Хорошево Ржевского района
Губернатор сообщил, что со стороны Тверской области будет организована транспортная инфраструктура – дополнительная стоянка для автомобилей, благодаря которой удастся развести транспортные потоки. Кроме того, началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысит дорожную безопасность на данном участке.
После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал". Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.
На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка".
После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.
В целом же, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 10:05Тверская область
Власти обустроили у Ржевского мемориала необходимую инфраструктуру
 
Тверская областьИгорь РуденяМосковская область (Подмосковье)Ржевский район
 
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