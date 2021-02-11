https://ria.ru/20210211/memorial-1596982775.html

Руденя: движение до ж/д станции Ржевский мемориал откроют в мае

Руденя: движение до ж/д станции Ржевский мемориал откроют в мае

Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:09

2021-02-11T14:09

2021-02-11T15:22

тверская область

игорь руденя

московская область (подмосковье)

ржевский район

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ТВЕРЬ, 11 фев – РИА Новости. Планируется в мае этого года запустить движение от Москвы до новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в среду глава региона осмотрел место строительства станции рядом с деревней Хорошево Ржевского района. Остановка будет располагаться на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево. Сейчас завершена подготовка площадки под устройство фундаментов, начался их монтаж. С марта по апрель запланирована установка опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство и озеленение территории. Губернатор сообщил, что со стороны Тверской области будет организована транспортная инфраструктура – дополнительная стоянка для автомобилей, благодаря которой удастся развести транспортные потоки. Кроме того, началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысит дорожную безопасность на данном участке. После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал". Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути. На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка". После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.В целом же, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

https://ria.ru/20201212/memorial-1588884191.html

московская область (подмосковье)

ржевский район

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игорь руденя, московская область (подмосковье), ржевский район