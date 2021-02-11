https://ria.ru/20210211/maski-1596985798.html

Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим

Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим

Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:28

2021-02-11T14:28

2021-02-11T14:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_39fc64284fdaf953cacd184954889390.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.У ряда людей, по словам специалиста, маленькая вирусная нагрузка вовсе не вызывает заболевания. Соответственно, при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. Маска в данном случае выступает естественным барьером."Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался", - заявил Тимаков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-11T14:28 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество