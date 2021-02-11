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Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим
Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим
Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:28
2021-02-11T14:30
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.У ряда людей, по словам специалиста, маленькая вирусная нагрузка вовсе не вызывает заболевания. Соответственно, при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. Маска в данном случае выступает естественным барьером."Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался", - заявил Тимаков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим

14:28 11.02.2021 (обновлено: 14:30 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве - в июне, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

"Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм", - рассказал Тимаков.

У ряда людей, по словам специалиста, маленькая вирусная нагрузка вовсе не вызывает заболевания. Соответственно, при увеличении дозы риск заражения для них возрастает. Маска в данном случае выступает естественным барьером.
"Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, - где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере. Рекомендованный для тех, кто еще не болел и не вакцинировался", - заявил Тимаков.
 
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