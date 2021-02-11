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Хабаровские власти назвали условие отмены масочного режима
Хабаровские власти назвали условие отмены масочного режима
Снимать масочный режим в Хабаровском крае, по примеру Удмуртии и Чечни, пока не планируется, это возможно только при вакцинации 60 процентов населения, сообщил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:33
2021-02-11T12:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Снимать масочный режим в Хабаровском крае, по примеру Удмуртии и Чечни, пока не планируется, это возможно только при вакцинации 60 процентов населения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Даниил Зайцев.В среду главы сразу двух регионов России — Удмуртии и Чечни — заявили о снятии режима обязательного ношения масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендовав их носить тем, кто входит в группу риска или еще не болел COVID-19, а также в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы республики, заявив, что соответствующее решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки, которая складывается "благоприятным образом". Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил свое решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус.В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что приказ о всеобщем масочном режиме в России остается в силе, несмотря на то, что ситуация по коронавирусу стабилизируется."Нет, у нас пока такого не планируется. Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов сказал на оперштабе, что масочный режим будет снят, когда привьют 60 процентов населения. Так что мы пока на замену масочного режима не замахиваемся. Да, разрешено ресторанам работать без ограничений, да, разрешена пятидесятипроцентная загрузка по спортивным и культурным мероприятиям, кинотеатрам. Но масочный режим сохраняется. Решения принимаются исходя из эпидемиологической ситуации", — сказал Зайцев.По информации Минздрава края, в начале февраля доставлено 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, в течение месяца поступит еще 54 тысячи доз. В Хабаровском крае продолжают снижаться темпы заболеваемости. В течение января произошло сокращение коечного фонда на 1,7 тысячи мест, медицинские организации возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.Всего в крае привито от коронавируса свыше 15 тысяч человек при населении более 1,3 миллиона. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 803 случая COVID-19, умерли 265 человек. На лечении остаются 3678 жителей края, из них десять — на ИВЛ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровский край

Хабаровские власти назвали условие отмены масочного режима

09:33 11.02.2021 (обновлено: 12:46 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажир в автобусе в Красноярске
Пассажир в автобусе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Снимать масочный режим в Хабаровском крае, по примеру Удмуртии и Чечни, пока не планируется, это возможно только при вакцинации 60 процентов населения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Даниил Зайцев.
В среду главы сразу двух регионов России — Удмуртии и Чечни — заявили о снятии режима обязательного ношения масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендовав их носить тем, кто входит в группу риска или еще не болел COVID-19, а также в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы республики, заявив, что соответствующее решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки, которая складывается "благоприятным образом". Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил свое решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус.
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Депутат Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что приказ о всеобщем масочном режиме в России остается в силе, несмотря на то, что ситуация по коронавирусу стабилизируется.
"Нет, у нас пока такого не планируется. Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов сказал на оперштабе, что масочный режим будет снят, когда привьют 60 процентов населения. Так что мы пока на замену масочного режима не замахиваемся. Да, разрешено ресторанам работать без ограничений, да, разрешена пятидесятипроцентная загрузка по спортивным и культурным мероприятиям, кинотеатрам. Но масочный режим сохраняется. Решения принимаются исходя из эпидемиологической ситуации", — сказал Зайцев.
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По информации Минздрава края, в начале февраля доставлено 2,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, в течение месяца поступит еще 54 тысячи доз. В Хабаровском крае продолжают снижаться темпы заболеваемости. В течение января произошло сокращение коечного фонда на 1,7 тысячи мест, медицинские организации возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.
Всего в крае привито от коронавируса свыше 15 тысяч человек при населении более 1,3 миллиона. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 803 случая COVID-19, умерли 265 человек. На лечении остаются 3678 жителей края, из них десять — на ИВЛ.
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