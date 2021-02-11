https://ria.ru/20210211/maska-1597063037.html

В Норвегии посоветовали носить две маски одновременно

В Норвегии посоветовали носить две маски одновременно

Специалисты норвежской системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:22

2021-02-11T16:22

2021-02-11T16:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Специалисты норвежской системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавируса, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.Фотографии американского ученого-инфекциониста Энтони Фаучи в двух масках, надетых одна поверх другой, облетели многие СМИ – по мнению американца, это может быть разумно с точки зрения безопасности. Эту гипотезу подтвердило американское исследование, результаты которого стали известны на этой неделе, отмечает телекомпания.Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад, который прежде скептически относился к идее использования двух масок, после ознакомления с результатами исследования признал, что этот метод может быть эффективен."Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", - приводит телекомпания слова Накстада. Он отметил, что те маски, которые обычные жители в большинстве своем используют, не дают оптимальной защиты, поскольку недостаточно герметичны в отличие от тех, что использует медицинский персонал.Накстад сообщил телекомпании, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации центра по контролю и профилактике заболеваний США и решит, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски – одну обычную медицинскую, другую тканевую поверх первой.

https://ria.ru/20210211/maska-1596921759.html

https://ria.ru/20210202/iphone-1595628272.html

норвегия

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, норвегия, в мире