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Эксперт прокомментировал отмену масочного режима в нескольких регионах
Эксперт прокомментировал отмену масочного режима в нескольких регионах
Главы регионов не могут отменять обязательный масочный режим, введенный главным санитарным врачом РФ, рассказал РИА Новости советник, руководитель практики... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:04
2021-02-11T16:04
2021-02-11T16:04
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
александр бречалов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Главы регионов не могут отменять обязательный масочный режим, введенный главным санитарным врачом РФ, рассказал РИА Новости советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет рекомендательным. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется."Нет, не могут - за исключением отмены более строгого режима, чем введён постановлением главного санитарного врача (например, устанавливающий ношение масок на свежем воздухе), и вводимый этими же самыми главами субъектов. Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" однозначно говорит, что у главного санитарного врача есть полномочие на введение ограничений, и главы регионов отменить их не могут", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, могут ли губернаторы отменять масочный режим, несмотря на действие постановления главного санитарного врача РФ.
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