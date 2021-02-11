https://ria.ru/20210211/maska-1596921759.html

Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски

Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски

Тканевую маску надо стирать не реже раза в день при температуре не меньше 60 градусов, при ручной стирке нужно использовать отбеливатель, рассказала РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:39

2021-02-11T03:39

2021-02-11T03:39

россия

сколково

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Тканевую маску надо стирать не реже раза в день при температуре не меньше 60 градусов, при ручной стирке нужно использовать отбеливатель, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.Она отметила, что перед тем как надеть маску, нужно помыть руки. Важно также повернуть маску правильной стороной к лицу, в частности у медицинской маски она обычно белая. Проволоку надо постараться согнуть так, чтобы она как можно плотнее прилегала к носу."Одноразовую маску можно использовать только один раз. Если вы используете тканевую маску, стирайте ее как минимум раз в день при температуре не меньше 60 градусов. При ручной стирке используйте отбеливатель", - посоветовала эксперт.

https://ria.ru/20210210/respirator-1596757652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сколково, москва, общество