https://ria.ru/20210211/maska-1596921759.html
Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
Тканевую маску надо стирать не реже раза в день при температуре не меньше 60 градусов, при ручной стирке нужно использовать отбеливатель, рассказала РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:39
2021-02-11T03:39
2021-02-11T03:39
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Тканевую маску надо стирать не реже раза в день при температуре не меньше 60 градусов, при ручной стирке нужно использовать отбеливатель, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.Она отметила, что перед тем как надеть маску, нужно помыть руки. Важно также повернуть маску правильной стороной к лицу, в частности у медицинской маски она обычно белая. Проволоку надо постараться согнуть так, чтобы она как можно плотнее прилегала к носу."Одноразовую маску можно использовать только один раз. Если вы используете тканевую маску, стирайте ее как минимум раз в день при температуре не меньше 60 градусов. При ручной стирке используйте отбеливатель", - посоветовала эксперт.
https://ria.ru/20210210/respirator-1596757652.html
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