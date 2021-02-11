https://ria.ru/20210211/lyubov-1596951663.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?
2021-02-11T12:00
2021-02-11T12:00
2021-02-11T12:32
яснопонятно
подкаст
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Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?
audio/mpeg
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?
audio/mpeg
Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка? Сможем ли мы когда-нибудь обсуждать тему секса без смешков и предрассудков? Как учёные измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?
12:00 11.02.2021 (обновлено: 12:32 11.02.2021)
Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?