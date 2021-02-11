https://ria.ru/20210211/lyubov-1596951663.html

Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь?

Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам мы ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе?

2021-02-11T12:00

2021-02-11T12:00

2021-02-11T12:32

яснопонятно

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596955339_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_123f072210aeec923f672a42defa8318.jpg

Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь? Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе? audio/mpeg

Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое любовь? Почему мы любим? Что с нами происходит на уровне биохимии? Какие обязательства накладывает любовь? А какие права? По каким параметрам ищем свою половину? Все ли умеют любить "по-настоящему"? Конечна ли любовь и как она меняется в браке? Есть ли разница в том, как любят в деревне и в городе? audio/mpeg

Можно ли за всю жизнь так и не испытать этого чувства? Правильно ли противопоставлять любви привычку или любовь и есть привычка? Сможем ли мы когда-нибудь обсуждать тему секса без смешков и предрассудков? Как учёные измеряют любовь? Рассказывает социолог РАНХиГС Дмитрий Рогозин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст