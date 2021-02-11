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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
Любят других людей 83% россиян, считают себя любимыми 84%, однако взаимной эту любовь могут назвать только 74%, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:33
2021-02-11T03:33
россия
вциом
москва
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Любят других людей 83% россиян, считают себя любимыми 84%, однако взаимной эту любовь могут назвать только 74%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Отмечается что взаимную любовь испытывают 74%. Доля тех, кто любит или любим, но не взаимно — 17%, сообщает ВЦИОМ.Только 5% россиян считают, что у них взаимная нелюбовь с другими людьми. Не знают, любят ли других, 3%, еще 1% затруднились ответить о своих и чужих чувствах."Когда мы любим, мир вокруг кажется лучше – с этим согласны 56% россиян. И более половины россиян считают, что когда их любят, мир тоже становится лучше — 53%", - говорится в опубликованных результатах.С утверждением, что любовь делает нас более смелыми, согласны 55% россиян. Однако 39% опрошенных отметили, что больше тревог испытывают от любви."Когда мы любим, у нас все лучше получается – с этим утверждением солидарны 81% россиян. Менее эффективно работают только 13% влюбленных", - сообщили во ВЦИОМ.Когда нас любят, у нас больше энергии и вдохновения, полагают 66% респондентов. Считают, что на любовь люди всегда отвечают с благодарностью, 61% россиян."Большинство россиян – альтруисты, им важно приносить пользу, помогать другим людям (76%). Только 21% ставят на первое место свое удовольствие", - сказано в результатах.Более половины (55%) солидарны во мнении, что любовь к другим начинается с любви к себе, а 39%, напротив, полагают, что любовь не должна быть направлена на себя.Навязчивое, излишнее проявление любви вызывает резкую реакцию со стороны 43% россиян, причем 13% однозначно согласны с этим. Не согласен с этим утверждением каждый второй.Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 февраля по заказу ООО "Линейка любви". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
россия, вциом, москва, общество

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь

03:33 11.02.2021
 
© Depositphotos / iakovenko123Влюбленная пара в аэропорту
Влюбленная пара в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / iakovenko123
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Любят других людей 83% россиян, считают себя любимыми 84%, однако взаимной эту любовь могут назвать только 74%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Абсолютное большинство россиян испытывают любовь к другим людям — 83%, и чувствуют себя любимыми – 84%", - говорится в результатах исследования.
Отмечается что взаимную любовь испытывают 74%. Доля тех, кто любит или любим, но не взаимно — 17%, сообщает ВЦИОМ.
Только 5% россиян считают, что у них взаимная нелюбовь с другими людьми. Не знают, любят ли других, 3%, еще 1% затруднились ответить о своих и чужих чувствах.
"Когда мы любим, мир вокруг кажется лучше – с этим согласны 56% россиян. И более половины россиян считают, что когда их любят, мир тоже становится лучше — 53%", - говорится в опубликованных результатах.
С утверждением, что любовь делает нас более смелыми, согласны 55% россиян. Однако 39% опрошенных отметили, что больше тревог испытывают от любви.
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"Когда мы любим, у нас все лучше получается – с этим утверждением солидарны 81% россиян. Менее эффективно работают только 13% влюбленных", - сообщили во ВЦИОМ.
Когда нас любят, у нас больше энергии и вдохновения, полагают 66% респондентов. Считают, что на любовь люди всегда отвечают с благодарностью, 61% россиян.
"Большинство россиян – альтруисты, им важно приносить пользу, помогать другим людям (76%). Только 21% ставят на первое место свое удовольствие", - сказано в результатах.
Более половины (55%) солидарны во мнении, что любовь к другим начинается с любви к себе, а 39%, напротив, полагают, что любовь не должна быть направлена на себя.
Навязчивое, излишнее проявление любви вызывает резкую реакцию со стороны 43% россиян, причем 13% однозначно согласны с этим. Не согласен с этим утверждением каждый второй.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 февраля по заказу ООО "Линейка любви". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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