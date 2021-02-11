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Лукашенко поручил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом
Лукашенко поручил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:11
2021-02-11T16:22
белоруссия
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти.По его словам, "если кто-то после этого дернется (решит вне закона опротестовывать результаты - ред.), получит жесточайший ответ". "Это мое поколение политиков должно обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний президент, тогда и многие из вас – время покажет", - продолжил президент.Он отметил, что "предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сделать с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания, у вас, даже без меня". "Всенародное собрание будет избираться еще более ответственно, будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период", - считает Лукашенко.При этом он не исключил корректировок данного предложения в процессе разработки новой конституции Белоруссии."Какие (вопросы, которые должны быть в компетенции ВНС - ред.)? Суверенитет, независимость нашей страны, оборона, боеспособность и прочие, и так далее. Только главные, без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и главы государства", - продолжил Лукашенко.Касаясь предстоящих законодательных изменений в стране, он отметил, что "все будет честно и справедливо".
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белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко

Лукашенко поручил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом

15:11 11.02.2021 (обновлено: 16:22 11.02.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© POOL
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти.

"Мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти, это неизбежно, и народ должен определиться…, кто от этого поколения придет во власть. Нам придется честно, откровенно провести открытые выборы, когда мы отработаем все законы и конституцию... Народ должен определиться, чего он хочет. Будет железный общественный договор…, что честные открытые (проведенные – ред.)... выборы должны быть законом для всех", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время Всебелорусского народного собрания.

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По его словам, "если кто-то после этого дернется (решит вне закона опротестовывать результаты - ред.), получит жесточайший ответ". "Это мое поколение политиков должно обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний президент, тогда и многие из вас – время покажет", - продолжил президент.
Он отметил, что "предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сделать с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания, у вас, даже без меня". "Всенародное собрание будет избираться еще более ответственно, будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период", - считает Лукашенко.
При этом он не исключил корректировок данного предложения в процессе разработки новой конституции Белоруссии.
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"Но в этот период смены поколений, смены власти, мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Думаю, что Всенародному собранию надо передать как полномочия главный вопрос – определение стратегии развития нашего общества, и это (решение ВНС по этой теме - ред.) будет закон для всех граждан страны – и для главы государства, и для парламента, и для других", - отметил он.

"Какие (вопросы, которые должны быть в компетенции ВНС - ред.)? Суверенитет, независимость нашей страны, оборона, боеспособность и прочие, и так далее. Только главные, без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и главы государства", - продолжил Лукашенко.
Касаясь предстоящих законодательных изменений в стране, он отметил, что "все будет честно и справедливо".
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"Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо. На тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе - сделать справедливо", - подчеркнул глава государства.

 
БелоруссияВ миреВсебелорусское народное собраниеАлександр Лукашенко
 
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