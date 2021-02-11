https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596993988.html

Лукашенко поручил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом

Лукашенко поручил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:11

2021-02-11T15:11

2021-02-11T16:22

белоруссия

в мире

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти.По его словам, "если кто-то после этого дернется (решит вне закона опротестовывать результаты - ред.), получит жесточайший ответ". "Это мое поколение политиков должно обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний президент, тогда и многие из вас – время покажет", - продолжил президент.Он отметил, что "предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, сделать с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания, у вас, даже без меня". "Всенародное собрание будет избираться еще более ответственно, будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период", - считает Лукашенко.При этом он не исключил корректировок данного предложения в процессе разработки новой конституции Белоруссии."Какие (вопросы, которые должны быть в компетенции ВНС - ред.)? Суверенитет, независимость нашей страны, оборона, боеспособность и прочие, и так далее. Только главные, без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и главы государства", - продолжил Лукашенко.Касаясь предстоящих законодательных изменений в стране, он отметил, что "все будет честно и справедливо".

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1597000010.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html

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белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко