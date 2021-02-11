https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991694.html

Лукашенко назвал условие ухода из власти

Лукашенко назвал условие ухода из власти

Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:03

2021-02-11T15:03

2021-02-11T17:05

белоруссия

в мире

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти.Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.Как подчеркнул Лукашенко, он "строил эту страну так, как мог", и не отдаст "просто так ее на поругание", вне зависимости, будет он во власти или нет.Глава государства также отметил, что у него сегодня "неожиданно много сторонников", и это не только силовики.Лукашенко пообещал, что проект новой Конституции республики подготовят уже в этом году, а в начале 2022-го документ вынесут на всенародный референдум.Президентские полномочия будут радикально перераспределены, подчеркнул он.Сегодня начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991107.html

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Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти. Главным требованием стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона. 2021-02-11T15:03 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко