https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991694.html
Лукашенко назвал условие ухода из власти
Лукашенко назвал условие ухода из власти
Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:03
2021-02-11T15:03
2021-02-11T17:05
белоруссия
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти.Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.Как подчеркнул Лукашенко, он "строил эту страну так, как мог", и не отдаст "просто так ее на поругание", вне зависимости, будет он во власти или нет.Глава государства также отметил, что у него сегодня "неожиданно много сторонников", и это не только силовики.Лукашенко пообещал, что проект новой Конституции республики подготовят уже в этом году, а в начале 2022-го документ вынесут на всенародный референдум.Президентские полномочия будут радикально перераспределены, подчеркнул он.Сегодня начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991107.html
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Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти. Главным требованием стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.
2021-02-11T15:03
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PT0M55S
РИА Новости
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белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко
сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти.
Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.
"Это главное условие. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может".
Как подчеркнул Лукашенко, он "строил эту страну так, как мог", и не отдаст "просто так ее на поругание", вне зависимости, будет он во власти или нет.
Глава государства также отметил, что у него сегодня "неожиданно много сторонников", и это не только силовики.
"Это не только люди в погонах, хотя они просто красавцы, они всем показали, что они не зря едят хлеб", — уточнил президент.
Лукашенко пообещал, что проект новой Конституции республики подготовят уже в этом году, а в начале 2022-го документ вынесут на всенародный референдум.
Президентские полномочия будут радикально перераспределены, подчеркнул он.
Сегодня начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.