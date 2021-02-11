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Лукашенко назвал условие ухода из власти
Лукашенко назвал условие ухода из власти
Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:03
2021-02-11T17:05
белоруссия
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти.Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.Как подчеркнул Лукашенко, он "строил эту страну так, как мог", и не отдаст "просто так ее на поругание", вне зависимости, будет он во власти или нет.Глава государства также отметил, что у него сегодня "неожиданно много сторонников", и это не только силовики.Лукашенко пообещал, что проект новой Конституции республики подготовят уже в этом году, а в начале 2022-го документ вынесут на всенародный референдум.Президентские полномочия будут радикально перераспределены, подчеркнул он.Сегодня начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991107.html
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353
60
Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия его ухода из власти. Главным требованием стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.
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белоруссия, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко

Лукашенко назвал условие ухода из власти

15:03 11.02.2021 (обновлено: 17:05 11.02.2021)
 
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти.
Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона.

"Это главное условие. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Александр Лукашенко
Как подчеркнул Лукашенко, он "строил эту страну так, как мог", и не отдаст "просто так ее на поругание", вне зависимости, будет он во власти или нет.
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Глава государства также отметил, что у него сегодня "неожиданно много сторонников", и это не только силовики.
"Это не только люди в погонах, хотя они просто красавцы, они всем показали, что они не зря едят хлеб", — уточнил президент.
Лукашенко пообещал, что проект новой Конституции республики подготовят уже в этом году, а в начале 2022-го документ вынесут на всенародный референдум.
Президентские полномочия будут радикально перераспределены, подчеркнул он.
Сегодня начало работу VI Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
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БелоруссияВ миреВсебелорусское народное собраниеАлександр Лукашенко
 
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