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Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы
Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:01
2021-02-11T15:23
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране.Он напомнил о своей встрече с заключенными оппозиционными политиками осенью в СИЗО КГБ и заявил, что народ бы никогда не принял их политику и "растоптал бы".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
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в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы

15:01 11.02.2021 (обновлено: 15:23 11.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьВсебелорусское народное собрание в Минске
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране.
"Никаких новых выборов бы не было (при приходе ко власти оппозиции – ред.). Ясно, кто бы руководил этим", - сказал Лукашенко в четверг во время Всебелорусского народного собрания.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:29
Тихановская призвала Италию "проявить решительность" в адрес Белоруссии
Он напомнил о своей встрече с заключенными оппозиционными политиками осенью в СИЗО КГБ и заявил, что народ бы никогда не принял их политику и "растоптал бы".
"Я боролся за власть, чтобы побеждать, а они пришли, чтобы свергать. Ну извините, свергать – это ответная реакция, а что вы от меня хотели?" - добавил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
 
В миреВсебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
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