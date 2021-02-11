Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы
15:01 11.02.2021 (обновлено: 15:23 11.02.2021)
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране.
"Никаких новых выборов бы не было (при приходе ко власти оппозиции – ред.). Ясно, кто бы руководил этим", - сказал Лукашенко в четверг во время Всебелорусского народного собрания.
Он напомнил о своей встрече с заключенными оппозиционными политиками осенью в СИЗО КГБ и заявил, что народ бы никогда не принял их политику и "растоптал бы".
"Я боролся за власть, чтобы побеждать, а они пришли, чтобы свергать. Ну извините, свергать – это ответная реакция, а что вы от меня хотели?" - добавил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.