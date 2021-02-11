https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991107.html

Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы

Лукашенко не верит в желание оппозиции провести новые выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:01

2021-02-11T15:01

2021-02-11T15:23

в мире

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в стране.Он напомнил о своей встрече с заключенными оппозиционными политиками осенью в СИЗО КГБ и заявил, что народ бы никогда не принял их политику и "растоптал бы".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/tikhanovskaya-1596826241.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия