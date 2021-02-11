https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596989994.html
Лукашенко призвал сохранить президентскую республику
Лукашенко призвал сохранить президентскую республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять, потому что... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:53
2021-02-11T14:53
2021-02-11T15:25
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять, потому что предусмотренные нынешним вариантом полномочия главы государства слишком тяжелы для одного человека."Если бы они захватили власть и пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других, и получил бы ту конституцию, вы же понимаете, какой сценарий нам был подготовлен", - добавил он. По словам белорусского лидера, при нынешней конституции "достаточно одного человека: президент, который обращается за рубеж, и здесь появляются иностранные войска, и все законно, по конституции". Он отметил, что имеет право на такое обращение.Лукашенко отметил, что без референдума нельзя изменить те статьи конституции, которые планируется изменить.Он подчеркнул, что Белоруссия должна остаться президентской республикой. "Поймите только меня правильно, вот то, что я скажу сейчас: наша страна должна быть президентской республикой, без Лукашенко. Она будет без Лукашенко. Понимаете, не сегодня, завтра, послезавтра, какой бы я ни был героический и прочее: придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь, я же это слышу", - сказал он.
https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html
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в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия
МИНСК, 11 фев - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять, потому что предусмотренные нынешним вариантом полномочия главы государства слишком тяжелы для одного человека.
"Конституцию надо менять. Менять, во-первых, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, у президента, во-первых, очень тяжелы для человека и не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
"Если бы они захватили власть и пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других, и получил бы ту конституцию, вы же понимаете, какой сценарий нам был подготовлен", - добавил он. По словам белорусского лидера, при нынешней конституции "достаточно одного человека: президент, который обращается за рубеж, и здесь появляются иностранные войска, и все законно, по конституции". Он отметил, что имеет право на такое обращение.
Лукашенко отметил, что без референдума нельзя изменить те статьи конституции, которые планируется изменить.
Он подчеркнул, что Белоруссия должна остаться президентской республикой. "Поймите только меня правильно, вот то, что я скажу сейчас: наша страна должна быть президентской республикой, без Лукашенко. Она будет без Лукашенко. Понимаете, не сегодня, завтра, послезавтра, какой бы я ни был героический и прочее: придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь, я же это слышу", - сказал он.
"У меня кроме Беларуси ничего нет, я лучшие годы вложил в эту страну... Я свою страну не отдам, она наша", - заявил Лукашенко, добавив, что такая же позиция у его детей.