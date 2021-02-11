https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596989994.html

Лукашенко призвал сохранить президентскую республику

Лукашенко призвал сохранить президентскую республику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять, потому что... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:53

2021-02-11T14:53

2021-02-11T15:25

в мире

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять, потому что предусмотренные нынешним вариантом полномочия главы государства слишком тяжелы для одного человека."Если бы они захватили власть и пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других, и получил бы ту конституцию, вы же понимаете, какой сценарий нам был подготовлен", - добавил он. По словам белорусского лидера, при нынешней конституции "достаточно одного человека: президент, который обращается за рубеж, и здесь появляются иностранные войска, и все законно, по конституции". Он отметил, что имеет право на такое обращение.Лукашенко отметил, что без референдума нельзя изменить те статьи конституции, которые планируется изменить.Он подчеркнул, что Белоруссия должна остаться президентской республикой. "Поймите только меня правильно, вот то, что я скажу сейчас: наша страна должна быть президентской республикой, без Лукашенко. Она будет без Лукашенко. Понимаете, не сегодня, завтра, послезавтра, какой бы я ни был героический и прочее: придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь, я же это слышу", - сказал он.

https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

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в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия