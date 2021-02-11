https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596983035.html

Лукашенко ответил на обвинения в фабрикации результатов выборов

Лукашенко ответил на обвинения в фабрикации результатов выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы: один-два процента могли... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:10

2021-02-11T14:10

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596963160_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_187b63b73462c02004e1b0897a35383c.jpg

МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы: один-два процента могли прибавить, но большинство считает его победителем.По его словам, "если кому-то не нравится 80 (%), пусть будет 76 (%), пусть даже будет 68 (%), как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 (%) - по опросам". "Пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа", - сказал Лукашенко, делегаты встретили эти слова аплодисментами.Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в результате чего в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире