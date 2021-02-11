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Лукашенко ответил на обвинения в фабрикации результатов выборов
Лукашенко ответил на обвинения в фабрикации результатов выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы: один-два процента могли... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:10
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы: один-два процента могли прибавить, но большинство считает его победителем.По его словам, "если кому-то не нравится 80 (%), пусть будет 76 (%), пусть даже будет 68 (%), как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 (%) - по опросам". "Пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа", - сказал Лукашенко, делегаты встретили эти слова аплодисментами.Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в результате чего в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко ответил на обвинения в фабрикации результатов выборов

14:10 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы: один-два процента могли прибавить, но большинство считает его победителем.

"После этих выборов говорят: вот там нарисовали что-то президенту действующему. Ну знаете, вот откровенно, ну у наших же губернаторов есть привычка - показать, у кого лучше. И кто-то полпроцента, процент, два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, "если кому-то не нравится 80 (%), пусть будет 76 (%), пусть даже будет 68 (%), как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 (%) - по опросам". "Пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа", - сказал Лукашенко, делегаты встретили эти слова аплодисментами.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в результате чего в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
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