https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596964441.html

Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока"

Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал недовольство решением главы США Джо Байдена о приостановке вывода войск из Германии, он отметил, что угроза с... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:34

2021-02-11T12:34

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

россия

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал недовольство решением главы США Джо Байдена о приостановке вывода войск из Германии, он отметил, что угроза с востока обсуждается в открытую, Белоруссия там первая, а дальше - Россия."Приостановлен вывод войск США из Европы. Новый президент США пришел, отменил десятки старых указов старого президента, в том числе, и этот: приостановлен вывод американских войск из Германии и со всей Европы. Это демократы пришли к власти", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.По его словам, в открытую обсуждаются "планы отражения мифической угрозы с востока". "Для сведения: мы на востоке первые, за нами - Россия",- сказал Лукашенко.Он указал на прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности, "крайне туманные" перспективы договора по открытому небу. "Определенную надежду на остановку этой спирали недоверия и военно-политической напряженности вселяет достигнутый в последний момент консенсус между Россией и США по договору о стратегических и наступательных вооружениях. Правда, придет новый президент, опять отменит, это не исключено в США",- сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия безусловно поддерживает расширение позитивного эффекта от этой договоренности, "но перспективы СНВ-3 абсолютно туманны".Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.

https://ria.ru/20210211/moment-1596963191.html

https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html

россия

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире