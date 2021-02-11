https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596964441.html
Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока"
Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал недовольство решением главы США Джо Байдена о приостановке вывода войск из Германии, он отметил, что угроза с... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:34
2021-02-11T12:34
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
россия
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал недовольство решением главы США Джо Байдена о приостановке вывода войск из Германии, он отметил, что угроза с востока обсуждается в открытую, Белоруссия там первая, а дальше - Россия."Приостановлен вывод войск США из Европы. Новый президент США пришел, отменил десятки старых указов старого президента, в том числе, и этот: приостановлен вывод американских войск из Германии и со всей Европы. Это демократы пришли к власти", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.По его словам, в открытую обсуждаются "планы отражения мифической угрозы с востока". "Для сведения: мы на востоке первые, за нами - Россия",- сказал Лукашенко.Он указал на прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности, "крайне туманные" перспективы договора по открытому небу. "Определенную надежду на остановку этой спирали недоверия и военно-политической напряженности вселяет достигнутый в последний момент консенсус между Россией и США по договору о стратегических и наступательных вооружениях. Правда, придет новый президент, опять отменит, это не исключено в США",- сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что Белоруссия безусловно поддерживает расширение позитивного эффекта от этой договоренности, "но перспективы СНВ-3 абсолютно туманны".Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.
https://ria.ru/20210211/moment-1596963191.html
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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 11 фев - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
высказал недовольство решением главы США Джо Байдена
о приостановке вывода войск из Германии
, он отметил, что угроза с востока обсуждается в открытую, Белоруссия там первая, а дальше - Россия
.
"Приостановлен вывод войск США из Европы
. Новый президент США пришел, отменил десятки старых указов старого президента, в том числе, и этот: приостановлен вывод американских войск из Германии и со всей Европы. Это демократы пришли к власти", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
По его словам, в открытую обсуждаются "планы отражения мифической угрозы с востока". "Для сведения: мы на востоке первые, за нами - Россия",- сказал Лукашенко.
Он указал на прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности, "крайне туманные" перспективы договора по открытому небу. "Определенную надежду на остановку этой спирали недоверия и военно-политической напряженности вселяет достигнутый в последний момент консенсус между Россией и США по договору о стратегических и наступательных вооружениях. Правда, придет новый президент, опять отменит, это не исключено в США",- сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия безусловно поддерживает расширение позитивного эффекта от этой договоренности, "но перспективы СНВ-3 абсолютно туманны".
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске
, масштабный форум продлится два дня.
Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.