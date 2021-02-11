https://ria.ru/20210211/limit-1596959274.html

Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:04

2021-02-11T12:04

2021-02-11T13:35

россия

система быстрых платежей (сбп)

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из проекта указания Центробанка.На это им отводится срок до 1 октября. Как отметили в ЦБ, это позволит повысить доступность переводов через СБП.Система позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого — по минимальным тарифам в 0,5 процента от суммы (но не более полутора тысяч рублей). Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день — например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей. В ЦБ считают, что это ограничивает возможности клиентов банков. "Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент", — заявили РИА Новости в ЦБ.Там отметили, что лимит в 150 тысяч рублей в день закроет основную потребность в межбанковских переводах.Систему быстрых платежей запустили в России два года назад. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, а также дает юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20200520/1571712155.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, система быстрых платежей (сбп), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика