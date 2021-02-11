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Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей
Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей
Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:04
2021-02-11T13:35
россия
система быстрых платежей (сбп)
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из проекта указания Центробанка.На это им отводится срок до 1 октября. Как отметили в ЦБ, это позволит повысить доступность переводов через СБП.Система позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого — по минимальным тарифам в 0,5 процента от суммы (но не более полутора тысяч рублей). Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день — например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей. В ЦБ считают, что это ограничивает возможности клиентов банков. "Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент", — заявили РИА Новости в ЦБ.Там отметили, что лимит в 150 тысяч рублей в день закроет основную потребность в межбанковских переводах.Систему быстрых платежей запустили в России два года назад. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, а также дает юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
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россия, система быстрых платежей (сбп), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

12:04 11.02.2021 (обновлено: 13:35 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из проекта указания Центробанка.
На это им отводится срок до 1 октября. Как отметили в ЦБ, это позволит повысить доступность переводов через СБП.
Система позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого — по минимальным тарифам в 0,5 процента от суммы (но не более полутора тысяч рублей). Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день — например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей. В ЦБ считают, что это ограничивает возможности клиентов банков.
"Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент", — заявили РИА Новости в ЦБ.
Там отметили, что лимит в 150 тысяч рублей в день закроет основную потребность в межбанковских переводах.
Систему быстрых платежей запустили в России два года назад. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода, а также дает юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
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РоссияСистема быстрых платежей (СБП)Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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