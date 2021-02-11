https://ria.ru/20210211/lifty-1597091493.html

Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области

Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области

Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:14

2021-02-11T18:14

2021-02-11T18:14

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составит более 315 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.Всего по программе капремонта с 2014 по 2019 год заменены 625 единиц лифтового оборудования на сумму более 1,1 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что лифты меняют на современные с бесшумным открыванием и закрыванием дверей и со специальным табло, показывающим день недели, дату и время. Во время поездки в них играет классическая музыка, а аудиодиспетчер сообщает этажность."Мы будем контролировать работы по замене лифтов. Они должны быть выполнены в срок. Качество услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210211/sorevnovaniya-1596992495.html

липецкая область

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2021

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игорь артамонов, жкх, липецкая область