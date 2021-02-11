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Липецкая область
https://ria.ru/20210211/lifty-1597091493.html
Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области
Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области
Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:14
2021-02-11T18:14
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составит более 315 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.Всего по программе капремонта с 2014 по 2019 год заменены 625 единиц лифтового оборудования на сумму более 1,1 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что лифты меняют на современные с бесшумным открыванием и закрыванием дверей и со специальным табло, показывающим день недели, дату и время. Во время поездки в них играет классическая музыка, а аудиодиспетчер сообщает этажность."Мы будем контролировать работы по замене лифтов. Они должны быть выполнены в срок. Качество услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область

Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области

18:14 11.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДом под заселение по программе реновации
Дом под заселение по программе реновации - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, стоимость работ составит более 315 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.
Всего по программе капремонта с 2014 по 2019 год заменены 625 единиц лифтового оборудования на сумму более 1,1 миллиарда рублей.
Артамонов отметил, что лифты меняют на современные с бесшумным открыванием и закрыванием дверей и со специальным табло, показывающим день недели, дату и время. Во время поездки в них играет классическая музыка, а аудиодиспетчер сообщает этажность.
"Мы будем контролировать работы по замене лифтов. Они должны быть выполнены в срок. Качество услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", - сказал Артамонов.
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