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Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области
Порядка 135 лифтов заменят в Липецкой области
Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:14
2021-02-11T18:14
2021-02-11T18:14
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составит более 315 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.Всего по программе капремонта с 2014 по 2019 год заменены 625 единиц лифтового оборудования на сумму более 1,1 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что лифты меняют на современные с бесшумным открыванием и закрыванием дверей и со специальным табло, показывающим день недели, дату и время. Во время поездки в них играет классическая музыка, а аудиодиспетчер сообщает этажность."Мы будем контролировать работы по замене лифтов. Они должны быть выполнены в срок. Качество услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210211/sorevnovaniya-1596992495.html
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игорь артамонов, жкх, липецкая область
ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости.
Порядка 135 лифтов заменят в 36 многоквартирных домах Липецкой области
в текущем году по программе капитального ремонта, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, стоимость работ составит более 315 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.
Всего по программе капремонта с 2014 по 2019 год заменены 625 единиц лифтового оборудования на сумму более 1,1 миллиарда рублей.
Артамонов отметил, что лифты меняют на современные с бесшумным открыванием и закрыванием дверей и со специальным табло, показывающим день недели, дату и время. Во время поездки в них играет классическая музыка, а аудиодиспетчер сообщает этажность.
"Мы будем контролировать работы по замене лифтов. Они должны быть выполнены в срок. Качество услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться", - сказал Артамонов.