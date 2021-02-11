https://ria.ru/20210211/kvartiry-1596885611.html

"Сидите ровно". В Крыму у всех на виду несколько лет орудует банда

"Сидите ровно". В Крыму у всех на виду несколько лет орудует банда

Жители Ялты обсуждают арест полицейского, присвоившего недвижимость ветерана Великой Отечественной войны. Восьмидесятидевятилетняя Мария Стасик узнала, что... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T15:45

мошенничество

недвижимость

арест

квартиры

мвд по республике крым

следственный комитет россии (ск рф)

ялта

республика крым

фсб

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Лина Панченко. Жители Ялты обсуждают арест полицейского, присвоившего недвижимость ветерана Великой Отечественной войны. Восьмидесятидевятилетняя Мария Стасик узнала, что двушка больше ей не принадлежит после того, как к ней зачастил "заботливый" участковый. Уголовное дело по обвинению Николая Устинского в мошенничестве с квартирой сейчас расследуют региональные управления сразу трех силовых структур: СК, ФСБ и собственной безопасности МВД. Следствие попросило горожан о содействии в поиске других потерпевших и возможных сообщников Устинского. Ялтинцы же утверждают, что несколько лет в местной полиции закрывали глаза на сообщения о подозрительных сделках с недвижимостью одиноких стариков.Неравнодушный участковыйВ декабре в соцсетях появился видеосюжет о Марии Моисеевне, проживающей в двухкомнатной хрущевке на улице Карла Маркса, 11, что в пяти минутах ходьбы от городской набережной. В начале 2020-го ее стал регулярно навещать участковый. Его "трогательная забота" показалась подозрительной подруге Стасик. Она попросила знакомых проверить регистрационные данные. Опасения подтвердились: недвижимость перешла по договору пожизненной ренты в собственность полицейского. "Это абсолютное мошенничество, — возмущается на видео Мария Моисеевна. — На содержание я не соглашалась, доверенность не подписывала, к нотариусу не ездила". В сюжете также отмечается, что заявление от пенсионерки поступило в полицию еще в октябре, но старший участковый-уполномоченный ялтинского отдела полиции № 3 "Массандровский" Николай Устинский продолжал исполнять свои обязанности. Его задержали 19 января. На следующий день суд арестовал полицейского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. На официальном сайте ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю сообщили, что участковый "вместе с иными заинтересованными лицами" организовал "преступную схему по переоформлению квартиры ветерана". Летом он предоставил в Госкомрегистр поддельные документы, по которым стал владельцем квартиры стоимостью не менее семи миллионов рублей. Подробностей в СК не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Единственное, что пояснили корреспонденту РИА Новости: потерпевшая проживает у себя в квартире, "предпринимаются действия по возврату ей собственности и обеспечению безопасности". Видео из зала суда, где арестовывали Устинского, попало во все местные паблики. Осведомленные ялтинцы призывают проверить, как семья полицейского приобрела другие квартиры за последние четыре года, и указывают некоторые адреса — на ул. Свердлова и ул. Винодела Егорова.Старика выселили из квартиры, где он прожил 40 летО темной истории с одной из квартир — на улице Винодела Егорова (район Массандра) — РИА Новости рассказывало в 2018 году. В этой двушке Алексей Семенович Грякалов более сорока лет прожил с гражданской женой. Знакомые вспоминали: прекрасная пара, никто и не предполагал, что они не расписаны. После смерти Екатерины Леонтьевны соседи посоветовали вдовцу вступить в права наследования. В Массандровском территориальном органе (бывшем поселковом совете) рекомендовали обратиться к социальному юристу Людмиле Быковой. По договору с администрацией Ялты она бесплатно консультировала малоимущих жителей города."Быкова взялась за его наследственное дело, но сказала, что для суда необходимо собрать много бумаг, нужна доверенность, — делилась тогда подробностями соседка старика по этажу Людмила Трухачева. — Грякалов не задумываясь дал согласие. В честности юриста он не сомневался: ведь нашел не на улице, к ней посоветовали обратиться в госучреждении". Уже позже выяснится: вместе с доверенностью консультант забрала у Алексея Семеновича оригиналы документов на квартиру гражданской супруги, а также свидетельство о смерти.Никакого суда в итоге не было: через несколько месяцев социальный юрист сообщила, что есть наследница — племянница, гражданка Украины. Родственница Екатерины Леонтьевны в тот же день, как вступила в права наследства, продала квартиру и вернулась на родину. После чего Быкова, вспоминают соседи, появилась на ул. Винодела Егорова в компании трех мужчин в темных очках. Они попытались взломать двери и выселить старика. Соседи вызвали полицию. Но юрист снова нагрянула с помощниками, те поменяли дверь, а 82-летнему Грякалову велели убираться в барак к брату-инвалиду. На то, чтобы забрать пожитки, пенсионеру дали три дня. А позже выбросили их во дворе заброшенного санатория. Вещи и мебель Алексея Семеновича растащили бомжи.В 2018-м Быкова уверяла РИА Новости, что честно представляла интересы пенсионера и видов на это жилье у нее нет. Однако Людмила Трухачева, с которой мы созвонились сейчас, спустя более чем два года, рассказала о событиях после той публикации. "Квартира какое-то время числилась на некоем гражданине по фамилии Гриб. Потом там заметили Быкову с одним из мужчин, выселявших дедушку". Кем он приходится юристу, Трухачева точно не знает. Но "целый год они вместе делали в квартире ремонт и не убирали мусор". Трухачева однажды выразила претензии мужчине, Быкова крикнула ей с балкона, чтобы она "не трогала ее мужа"."А год назад "муж" приволок каких-то людей, требовал у меня ключ от щитка, говорил, что нужно поменять электросчетчик. Я сказала, чтобы привел сотрудника "Крымэнерго". Никто из "Крымэнерго" не пришел. Потом мне позвонила паспортистка и заявляет: "Люда, дай соседу доступ к счетчику, он хозяин квартиры". От паспортистки Трухачева узнала, что зовут его Виталий Б. "Вечно меня припугивал"Трухачева передала разговор с паспортисткой начальнику ЖЭКа. "Он говорит: "Если они будут пытаться что-то делать, звони в полицию". Б. вернулся, хотел вскрыть щиток, Трухачева набрала 102. "И приехал Устинский. При нем я отдала ключ сотруднику ЖЭКа, но он чудесным образом оказался у Б. И вот что интересно: сразу после Устинского в этот день прибыли другие сотрудники полиции — как обычно по вызову. У меня тогда закралось подозрение". Дело в том, что до этого случая участковый ей уже звонил: когда возник конфликт из-за мусора. Обещал вызвать повесткой и допросить по некоему делу, которое ему "дали на доработку". Но не вызвал. После истории с щитком Устинский снова связался с Людмилой. Людмила выяснила: на их территории участковый — не Устинский. Она не раз жаловалась на него в полицию, но ни одного ответа не получила. Трухачева добавила, что до недавнего времени в соседской квартире кто-то постоянно проживал, однако, когда полицейского арестовали, "через день-два спешно съехали". Деньги, кольца, документыО том, что после выселения произошло с Алексей Грякаловым, нам рассказала его племянница Ирина Чернецова. "Дядю выбросили из квартиры в десять часов вечера. Я успела схватить его сумку, в ней были документы и восемь тысяч долларов. Быкова и Б. это видели. А еще у дяди был депозит в банке на 670 тысяч рублей — они с покойной женой всю жизнь копили. И Быкова в дальнейшем, конечно, не оставила его в покое".Ирина взять родственника к себе не могла: маленькая квартира, дети. Его перевезли в убитую однушку на ул. Прибрежной, где он был прописан вместе с родным братом-инвалидом Борисом. "Быкова крутилась вокруг него: мол, мы тебя досмотрим, не волнуйся. На Прибрежную к дяде периодически врывались какие-то мужики, один раз дали по голове, он попал в больницу. Быкова приходила к нему — соседи по палате видели. Потом мне позвонили из полиции: "На вас Грякалов подал заявление, что вы захватили его документы и деньги". Ирина взяла сумку, отправилась в отделение. "Там был дядя. Я спросила: "Как вы можете?" А он мне в ответ: "Это не я, это Быкова написала". Мне пришлось отдать все — деньги, документы, кольца его жены". Затем, по словам Чернецовой, Быкова с сожителем Б. переселили Алексея Семеновича в квартиру на улице Мухина. (В местных пабликах ее называли "перевалочной для отработанных стариков", рассказывали, что соседи жаловались на доносящиеся стоны и крики, обращались в полицию. Сейчас ссылка на публикацию удалена.) В мае 2019-го умер брат Грякалова Борис. "Они его быстренько похоронили, а с дядей я уже не могла связаться — телефон был отключен. Все лето я его не видела, потом встретила на улице Быкову. Она меня сама окликнула: "Твой дядя умер: поднялось давление, скоропостижно скончался". Назвала дату — 26 сентября. И заявила: "Квартирой на Прибрежной я не буду заниматься, это бомжатник, но у дяди твоего еще счет есть в банке". Я говорю: "Надо же, какая вы осведомленная". Мы с Алексеем Семеновичем дважды ходили в банк продлевать его депозит. Когда я подала на наследство, мне паспортистка в ЖЭКе рассказала: приходила женщина, хотела по доверенности от дяди оформить наследство. Доверенность была раньше у Быковой, но мы с ним ее отменили. А на Прибрежной очень сложная ситуация с долями, она бы не смогла ее на себя оформить как чужой человек, я сама почти год этим занимаюсь, осталось лишь подтвердить родство". Деньги, что лежали на депозите Грякалова, бесследно исчезли: "Вклад до 2019 года был, а потом просто перестал существовать. И не только вклад, но даже сам клиент в базе не числится".А еще Чернецова поделилась такой историей: "Я работаю почтальоном. В августе прошлого года приносила почту нотариусу. И увидела, как Быкова с Б. привезли старушку на костылях. Потом спросила, что они хотели. Юрист объяснила: собирались оформить доверенность на получение пенсии, но так как бабушка не дала вразумительно согласия, документ не заверили."Меня охватил ужас"Еще один квартирный сюжет, связанный с Устинским, рассказал тридцатилетний житель Ялты Владислав Степанов. Он певчий в храме. Родители развелись, когда ему было пять лет: "Папа выпивал". Степанов живет с мамой, но навещает шестидесятилетнего отца Игоря Ищенко и 92-летнюю бабушку Ольгу Десну. Мать и сын до недавнего времени владели в равных долях двухкомнатной квартирой на улице Киевской — "дом в центре Ялты, рядом с набережной".В конце лета 2019-го Владислав в очередной раз заглянул к отцу и бабушке — чтобы приготовить им еду. "Из квартиры вышел Устинский, с ним была женщина. Я спросил, что они делали у нас. Те ответили: ходят к пожилым людям и спрашивают, нужна ли помощь. Женщина представилась соцработником. Я потребовал показать удостоверение — отказалась. Позже я их тоже видел вдвоем". Владислав разузнал у бабушки, чего хотели визитеры. "Спрашивали о близких родственниках, условиях жизни, ходили по квартире, смотрели. Говорили, что для проверки. А через некоторое время знакомые мне скинули статью из интернета, и я понял, что с участковым была Людмила Быкова, я ее сразу узнал по фото. Меня охватил ужас. Я никогда раньше не сталкивался с квартирным мошенничеством", — вспоминает в беседе с РИА Новости Степанов. "Наркотики подброшу"Степанов испугался, что может лишиться наследства, установил в квартире видеокамеру. Устинский, продолжает собеседник, периодически приходил к его родным и просил, чтобы те переписали на него квартиру. Объяснял: "Это чтобы вас никто не трогал". "Мы с мамой стали навещать отца с бабушкой ежедневно. Но вскоре на меня посыпались анонимные заявления: якобы я черный риелтор, собираюсь убить отца. Бред полный". Владислав "начал ругаться с участковым". Тот в ответ запугивал: "Посажу, наркотики подброшу". Отец Владислава перестал открывать участковому дверь. "Однажды, со слов папы, Устинский залез к нему через окно и потребовал паспорт. Отец не хотел отдавать. Полицейский принялся бить его палкой, тыкал иголкой в лицо. И папа отдал ему свидетельство о рождении, бабушкин паспорт и документы на квартиру. Когда я пришел на следующий день, у отца был большой синяк. Я обратился в полицию, но это ни к чему не привело".Владислав с бабушкой восстановили ее паспорт. "Она от греха подальше в марте 2020-го оформила на меня договор дарения на свою долю в квартире". А в апреле стало известно, что вторую половину Игорь Ищенко подарил Виктории Марченко — хозяйке обувного магазина, что находится в том же доме. Степанов узнал об этом, когда его вызвали в суд. "Марченко потребовала вселить ее в нашу квартиру и не чинить препятствий в пользовании жильем. Я был в шоке, как так? Потом вспомнил, что седьмого апреля — в день, когда подписывали договор дарения, — после службы в храме мы с другом шли к бабушке помочь передвинуть мебель. У дома увидели, как Марченко сажает отца в машину, он был пьяный. А до этого она постоянно приносила ему спиртное, передавала через окно. Я ей говорил: зачем папу спаиваете, ему лечиться нужно. Получается, она это делала специально?"Приходили с "полиграфом"Суд удовлетворил требование Марченко частично. "Выяснилось, что у нее есть еще три квартиры. Судья спросила, как она собирается жить в двушке вместе с пенсионерами, и отказал ей во вселении. Я показывал на процессе записи, на которых видно, как Марченко приходит к нам домой, когда ей вздумается, открывает двери своим ключом. Суд признал ее право на доступ к жилплощади как собственницы. Поменять замки я не могу — это будет не по закону". Владислав стал заглядывать на сайт горсуда — не ждет ли его еще какой сюрприз. И вскоре обнаружил иск в свой адрес от имени бабушки — об оспаривании дарственной. А потом, просматривая записи с камер, увидел, что к ним в квартиру приходили мужчина с женщиной. "Сказали бабушке, что они из суда, нужно проверить ее на детекторе лжи. Задавали вопросы. Бабушка отвечала "да", "нет", путалась. Пробыли три часа, под конец спросили, дарила ли она свою долю внуку" (все видеозаписи Владислав передал РИА Новости).Степанов узнал в женщине с видео адвоката Виктории Марченко Наталью Роденко. На этот раз юрист отстаивала в суде "интересы" Ольги Десны. Но внук принес заверенное нотариусом заявление бабушки о том, что в суд она не обращалась. Иск отклонили. "Марченко продолжала носить отцу водку, он спивался. Папа это и сам понимал, сказал: "Что-то нужно со мной делать". Попросил положить его в наркологию. Марченко заявила в полицию, что отца отправили туда насильно. Приезжал полицейский, ему отец сообщил, что хочет остаться в больнице". Однако из наркологии Ищенко по скорой попал в другое медучреждение — на срочную операцию по удалению грыжи. "С утра мне позвонил врач. Говорит, приехала представитель отца Марченко, показала доверенность и забрала его. Это было 9 декабря 2020-го. С тех пор я отца не видел, только по камере наблюдал, как он заходил зачем-то домой — совсем скрюченный", — восстанавливает ход событий Владислав.По словам Степанова, в общей сложности он подал в полицию около тридцати заявлений. Упоминал и Устинского. Но, уточняет собеседник, странным образом все обращения попадали к самому участковому и оставались без движения. "Устинский звонил мне с угрозами постоянно, пока его не посадили". И лишь несколько дней назад Степанова вызвали в полицию по заявлению, в котором он просил установить место нахождения его отца. В Следственный комитет его пока не приглашали.Начали расследование после обращения в МосквуАдвокат Владислава Татьяна Николаева рассказала РИА Новости, что к ней поступили обращения о квартирных аферах не только от Степанова, но и от других жителей Ялты: "Все тоже связаны с Устинским. Однако он не сам по себе действовал". По словам Николаевой, участковый находил, где живут пожилые неимущие больные люди, а его потом "прикрывали, поэтому и чувствовал себя в безопасности". По стоимости квартиры в Ялте, которые отбирали у людей, такие же, как в Москве, уточняет адвокат. Николаева добавляет: когда Владислав поместил отца в наркологию, тот был практически при смерти. По ее словам, ей звонили оперативники из отдела "Массандровский", требовали забрать Ищенко из реанимации: "Обещали разослать на меня, адвоката, ориентировки". Татьяна утверждает: "С проверкой приехали лишь после того, как я написала главе МВД России". "Подарил, потому что считал возможным"Мы связались с Викторией Марченко. "Игорь Степанович находится у меня, — подтвердила она. — Мы обращались на телевидение — это все неправда, что Степанов с адвокатом говорят". Марченко сообщила, что заявление в суд 92-летняя Ольга Десна подписывала лично. "У нас есть видеоматериал, где бабушка говорит, что она ничего никому не дарила, хочет, чтобы квартира досталась сыну".— Но сейчас ему вообще ничего не принадлежит.— Он переписал, потому что боится Степанова. Ищенко даже не желает идти в эту квартиру, поэтому живет у меня. Затем Марченко передала трубку Игорю Ищенко. Судя по голосу, тот был не совсем трезв. Но подтвердил: "Не удерживает меня никто, вы что?" Заявил, что проживает у Виктории потому, что Владислав "начал доставать" его: требовал подарить ему и свою часть квартиры. "Такие интересные вещи. Вы поймите меня правильно. Тридцать лет — уже взрослый. Получается, хата ему понравилась мамина. Моя квартира, в смысле, с мамой", — аргументировал Ищенко. На вопрос, понимает ли он, что у него больше нет доли, закипятился: "Я когда хочу, тогда иду туда". И сразу пожаловался, что у него "ноги уже еле ходят".— Зачем вы подарили свою долю Виктории? Она вам близкий человек? — поинтересовались мы у отца Владислава.— Как это зачем? Подарил, потому что считал возможным подарить. Потому что у меня ситуация такая, что у мамы проблема с поддельными документами. Пасынок, или как его назвать, забрал ее долю.— Владислав вам не сын?— Вообще никто, получается. Виктория Марченко пояснила: они с Ищенко подали в суд заявление "на экспертизу ДНК". Владислав назвал это очередной уловкой. По его словам, отец ему родной, а Степанов — фамилия по матери. Ищенко предлагал поменять документы Владислава, когда сын ходил в школу, — "я не захотел, меня все знали как Степанова".В конце нашего разговора с Ищенко трубку снова взяла Марченко. "Он (Степанов) специально пишет везде, чтобы нас очернить. Они делают Игоря Степановича пьяницей. Отправили в реанимацию, я еле нашла — отравленного сильными веществами. Я везде представляю его интересы по доверенности". В МВД по Республике Крым на запрос РИА Новости о Николае Устинском ответили, что, кроме официальной информации, опубликованной в день его ареста, сказать пока нечего. По заявлению 89-летней Марии Стасик возбудили уголовное дело по статье 327 — о подделке документов. Сотрудники подразделения собственной безопасности установили причастность к этому преступлению участкового отдела "Массандровский" (фамилия Устинского в сообщении не фигурирует, но мы задавали вопрос именно о нем), поэтому материалы передали в СК. А в региональном МВД проводят служебную проверку. Если вину сотрудника установят, его уволят "по отрицательным основаниям". А также дадут оценку непосредственным руководителям. P. S. Через несколько часов после публикации пресс-служба МВД республики выпустила новый пресс-релиз, где сообщила, что ялтинский участковый уволен из органов.

https://ria.ru/20180822/1526971328.html

https://ria.ru/20171226/1511709914.html

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мошенничество, недвижимость, арест, квартиры, мвд по республике крым, следственный комитет россии (ск рф), ялта, республика крым, фсб, общество