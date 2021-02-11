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Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей
Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей
Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T00:45
2021-02-11T01:25
россия
владимир владимиров
пятигорск
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации."Наши краевые роддома проверили полиция и следственный комитет. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено", - написал Владимиров в Instagram.
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россия, владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край, ставрополь, происшествия

Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

00:45 11.02.2021 (обновлено: 01:25 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации.
"Наши краевые роддома проверили полиция и следственный комитет. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено", - написал Владимиров в Instagram.
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РоссияВладимир ВладимировПятигорскСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
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