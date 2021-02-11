https://ria.ru/20210211/kukly-1596918398.html

Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

Губернатор Ставрополья опроверг сообщения о выдаче кукол вместо тел детей

Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T00:45

2021-02-11T00:45

2021-02-11T01:25

россия

владимир владимиров

пятигорск

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации."Наши краевые роддома проверили полиция и следственный комитет. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено", - написал Владимиров в Instagram.

https://ria.ru/20200228/1565322632.html

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россия, владимир владимиров, пятигорск, ставропольский край, ставрополь, происшествия