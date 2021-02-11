Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210211/krug-1596972833.html
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца
Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:15
2021-02-11T13:42
шоубиз
ирина круг
россия
михаил круг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581417174_0:65:2048:1217_1920x0_80_0_0_0ed6ddacfb57f77bddb41cbf694b37d4.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году.Вечером 30 июня супруги находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми. Никто, по словам певицы, не знал, что к ним приедет ее мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома, где, по словам Ирины, никто никогда не оставался. Там, как пояснила она, уже находились убийцы — они проникли в дом до того, как супруги вернулись.Круг предположила, что убийцы хотели осуществить задуманное, когда вся семья уснет на втором этаже."Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Что хотели эти люди — я не знаю, я не могу знать. Но то, что что-то пошло не так, это однозначно", — пояснила певица.Женщина растерялась, увидев, как на ее мать напали. Однако артистка смогла позвать на помощь. Круг отметила, что много раз проигрывала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, она потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убить могли и ее, а затем уже и всех людей, находившихся в доме. Женщина считает, что единственным верным путем было бежать и звать на помощь. Круг отметила, что стреляли и в нее, и в ее супруга — Михаила. Женщина видела лица нападавших — они были без масок.Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019-м Следственный комитет назвал имя убийцы артиста — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Его застрелили в 2003 году.
https://ria.ru/20191014/1559787910.html
https://ria.ru/20190924/1559072147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581417174_0:70:2048:1606_1920x0_80_0_0_86cecc6c1c1223a6724dd0737bea2294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина круг, россия, михаил круг

Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

13:15 11.02.2021 (обновлено: 13:42 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
Певица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году.
Вечером 30 июня супруги находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми. Никто, по словам певицы, не знал, что к ним приедет ее мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома, где, по словам Ирины, никто никогда не оставался. Там, как пояснила она, уже находились убийцы — они проникли в дом до того, как супруги вернулись.
Круг предположила, что убийцы хотели осуществить задуманное, когда вся семья уснет на втором этаже.
Михаил Круг - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
14 октября 2019, 21:57
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
"Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Что хотели эти люди — я не знаю, я не могу знать. Но то, что что-то пошло не так, это однозначно", — пояснила певица.
Женщина растерялась, увидев, как на ее мать напали. Однако артистка смогла позвать на помощь. Круг отметила, что много раз проигрывала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, она потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убить могли и ее, а затем уже и всех людей, находившихся в доме.
"Но тем, что выбежала и позвала на помощь, я остальных членов семьи спасла", — рассказала она.
Женщина считает, что единственным верным путем было бежать и звать на помощь. Круг отметила, что стреляли и в нее, и в ее супруга — Михаила. Женщина видела лица нападавших — они были без масок.
Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019-м Следственный комитет назвал имя убийцы артиста — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Его застрелили в 2003 году.
Александр Костенко (Лом) - РИА Новости, 1920, 24.09.2019
24 сентября 2019, 15:02
СК: заказчик кражи из дома Михаила Круга переживал из-за убийства певца
 
ШоубизИрина КругРоссияМихаил Круг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния