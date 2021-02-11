https://ria.ru/20210211/krug-1596972833.html

Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:15

2021-02-11T13:15

2021-02-11T13:42

шоубиз

ирина круг

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михаил круг

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году.Вечером 30 июня супруги находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми. Никто, по словам певицы, не знал, что к ним приедет ее мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома, где, по словам Ирины, никто никогда не оставался. Там, как пояснила она, уже находились убийцы — они проникли в дом до того, как супруги вернулись.Круг предположила, что убийцы хотели осуществить задуманное, когда вся семья уснет на втором этаже."Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Что хотели эти люди — я не знаю, я не могу знать. Но то, что что-то пошло не так, это однозначно", — пояснила певица.Женщина растерялась, увидев, как на ее мать напали. Однако артистка смогла позвать на помощь. Круг отметила, что много раз проигрывала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, она потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убить могли и ее, а затем уже и всех людей, находившихся в доме. Женщина считает, что единственным верным путем было бежать и звать на помощь. Круг отметила, что стреляли и в нее, и в ее супруга — Михаила. Женщина видела лица нападавших — они были без масок.Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019-м Следственный комитет назвал имя убийцы артиста — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Его застрелили в 2003 году.

https://ria.ru/20191014/1559787910.html

https://ria.ru/20190924/1559072147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина круг, россия, михаил круг