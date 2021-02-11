https://ria.ru/20210211/kriptovalyuty-1596922330.html
Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:59
2021-02-11T03:59
2021-02-11T03:59
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джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой."Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", - сказала Йеллен.В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.
https://ria.ru/20210206/kriptovalyuta-1596272189.html
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