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Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:59
2021-02-11T03:59
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой."Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", - сказала Йеллен.В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.
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россия, вашингтон, джанет йеллен, москва, сша, экономика

Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют

03:59 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой.

"Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов - это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма", - заявила Йеллен, выступая на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы.

"Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", - сказала Йеллен.
В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.
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