https://ria.ru/20210211/kriptovalyuty-1596922330.html

Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют

Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:59

2021-02-11T03:59

2021-02-11T03:59

россия

вашингтон

джанет йеллен

москва

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой."Работая вместе, мы можем сократить поток "черных" денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы", - сказала Йеллен.В прошлом США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это отрицала.

https://ria.ru/20210206/kriptovalyuta-1596272189.html

россия

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москва

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2021

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россия, вашингтон, джанет йеллен, москва, сша, экономика