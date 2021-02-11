Лукашенко заявил, что российские кредиты не являются благотворительностью
13:14 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выделяемые республике российские кредиты не являются благотворительностью: Минск платил за пользование ими около миллиарда долларов в год.
"Да и кредиты от России – это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим России в год за те кредитные ресурсы, которые мы получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год назад было так", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Он обратил внимание, что "Россия хранит свои, скажем так, денежные средства, и в других странах, в том числе в США, но получает от того, что таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам от этих денег, которые там хранит". "Поэтому, да, Россия нам помогает. Огромное ей спасибо, как никто (помогает). Но это не благотворительность. Зачастую проценты по ним (кредитам – ред.) выше общемировых, и возвращаем мы эти кредиты в срок, никто нам их не списывает", - подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент считает, что Россия, помогая финансово Белоруссии, "помогает сама себе, ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики, кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям".
"Наша многовекторность вызывает столько вопросов, даже у наших братьев (в России - ред.). Не надо нас критиковать, что якобы мы сидим на двух стульях. Мы ставим цель обеспечить диверсификацию международных экономических связей, стремимся к равновесию в региональной безопасности. Просто хотим сохранить свою политическую устойчивость. Этот курс, конечно, может кому-то не нравиться, но именно так действует любое государство, которое хочет остаться на карте суверенным, независимым", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.
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