https://ria.ru/20210211/kredity-1596972480.html

Лукашенко заявил, что российские кредиты не являются благотворительностью

Лукашенко заявил, что российские кредиты не являются благотворительностью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выделяемые республике российские кредиты не являются благотворительностью: Минск платил за пользование ими... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:14

2021-02-11T13:14

2021-02-11T14:59

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россия

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выделяемые республике российские кредиты не являются благотворительностью: Минск платил за пользование ими около миллиарда долларов в год.Он обратил внимание, что "Россия хранит свои, скажем так, денежные средства, и в других странах, в том числе в США, но получает от того, что таким образом кредитует США, на порядок меньше по процентам от этих денег, которые там хранит". "Поэтому, да, Россия нам помогает. Огромное ей спасибо, как никто (помогает). Но это не благотворительность. Зачастую проценты по ним (кредитам – ред.) выше общемировых, и возвращаем мы эти кредиты в срок, никто нам их не списывает", - подчеркнул Лукашенко.Белорусский президент считает, что Россия, помогая финансово Белоруссии, "помогает сама себе, ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики, кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям".Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика