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Минфин Белоруссии опроверг сообщения о запросе нового кредита у России
Минфин Белоруссии опроверг сообщения о запросе нового кредита у России
Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о запросе нового кредита у России и работает с российскими коллегами в рамках прежних... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:23
2021-02-11T14:23
россия
министерство финансов белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
экономика
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о запросе нового кредита у России и работает с российскими коллегами в рамках прежних договоренностей, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства Ирина Комар."Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию", - сказала Комар, комментируя информацию в СМИ о рассмотрении вопроса о выделении РФ Минску нового кредита в 3 миллиарда долларов.Президент РФ Владимир Путин 14 сентября на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.Затем, 21 декабря, в Москве было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца года, второй транш - в 2021 году.Тридцатого декабря Минск сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В феврале глава минфина республики Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия рассчитывает получить оставшийся транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года.
https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html
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россия, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, экономика

Минфин Белоруссии опроверг сообщения о запросе нового кредита у России

14:23 11.02.2021
 
© Flickr / Chris PriceГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Flickr / Chris Price
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о запросе нового кредита у России и работает с российскими коллегами в рамках прежних договоренностей, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства Ирина Комар.
"Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию", - сказала Комар, комментируя информацию в СМИ о рассмотрении вопроса о выделении РФ Минску нового кредита в 3 миллиарда долларов.
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Президент РФ Владимир Путин 14 сентября на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.
Затем, 21 декабря, в Москве было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца года, второй транш - в 2021 году.
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Тридцатого декабря Минск сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В феврале глава минфина республики Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия рассчитывает получить оставшийся транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года.
 
РоссияМинистерство финансов БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияЭкономика
 
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