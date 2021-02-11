Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/krazha-1596982926.html
В Москве из банковских ячеек украли деньги и украшения на 162 млн рублей
В Москве из банковских ячеек украли деньги и украшения на 162 млн рублей
Деньги и ювелирные украшения - ущерб оценивается примерно в 162 миллиона рублей - вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:10
2021-02-11T14:29
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150805/72/1508057201_0:69:2400:1419_1920x0_80_0_0_082aeb827118c7d0b8d34cf3438fc6e9.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Деньги и ювелирные украшения - ущерб оценивается примерно в 162 миллиона рублей - вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений столичного ГУМВД; по данным источников РИА Новости, речь идет о Банке развития и модернизации промышленности.В среду, 10 февраля, в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах от представителя банка, расположенного на улице Климашкина. Самая крупная - почти на 143 миллиона рублей, которые в ячейках хранили двое безработных."Установлено, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении банка по указанному адресу неизвестные из индивидуальных банковских сейфов неустановленным способом совершили кражу 122 миллионов 976 тысяч рублей, принадлежащих А., 1985 года рождения, неработающему, и 19 миллионов 668 тысяч рублей, принадлежащих Е., 1979 г.р., неработающему. Общий материальный ущерб составил 142 миллиона 644 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Это единственный упомянутый пресс-службой эпизод кражи из банка на Климашкина, по которому возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.В период с января по сегодняшний день неизвестный украл из банковской ячейки, открытой на имя гражданина 1987 года рождения, 183 тысячи долларов и 2 миллиона рублей. Как утверждает источник РИА Новости, ячейка принадлежит сотруднику компании "ООО Уэйнбридж Девелопмент".В период с 10 декабря по 10 февраля из банковской ячейки на имя гражданки 1979 года рождения похитили 450 тысяч рублей и ювелирные изделия на 2,5 миллиона рублей. Как сообщил источник агентства, ячейка принадлежит сотруднице Боткинской больницы.С 30 ноября по 10 февраля воры обчистили ячейку женщины 1970 года рождения, которая лишилась ювелирных изделий на 1,2 миллиона рублей.В сообщениях пресс-службы также отмечается, что только в самом крупном случае кражи ячейки были повреждены. По этому эпизоду были изъяты замки банковских сейфов и ключи, уточнил источник агентства."Речь идет об одном банке: это Банк развития и модернизации промышленности", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Эту информацию подтвердил агентству еще один информированный источник.
https://ria.ru/20200805/1575382588.html
https://ria.ru/20200205/1564265021.html
https://ria.ru/20210128/krazha-1594986746.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150805/72/1508057201_209:0:2192:1487_1920x0_80_0_0_28fdc783c7987ece530170d33a71cc3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия

В Москве из банковских ячеек украли деньги и украшения на 162 млн рублей

14:10 11.02.2021 (обновлено: 14:29 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанковская ячейка
Банковская ячейка - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Деньги и ювелирные украшения - ущерб оценивается примерно в 162 миллиона рублей - вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений столичного ГУМВД; по данным источников РИА Новости, речь идет о Банке развития и модернизации промышленности.
В среду, 10 февраля, в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах от представителя банка, расположенного на улице Климашкина. Самая крупная - почти на 143 миллиона рублей, которые в ячейках хранили двое безработных.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа 2020, 09:05
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
"Установлено, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении банка по указанному адресу неизвестные из индивидуальных банковских сейфов неустановленным способом совершили кражу 122 миллионов 976 тысяч рублей, принадлежащих А., 1985 года рождения, неработающему, и 19 миллионов 668 тысяч рублей, принадлежащих Е., 1979 г.р., неработающему. Общий материальный ущерб составил 142 миллиона 644 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Это единственный упомянутый пресс-службой эпизод кражи из банка на Климашкина, по которому возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.
В период с января по сегодняшний день неизвестный украл из банковской ячейки, открытой на имя гражданина 1987 года рождения, 183 тысячи долларов и 2 миллиона рублей. Как утверждает источник РИА Новости, ячейка принадлежит сотруднику компании "ООО Уэйнбридж Девелопмент".
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля 2020, 09:06
Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей
В период с 10 декабря по 10 февраля из банковской ячейки на имя гражданки 1979 года рождения похитили 450 тысяч рублей и ювелирные изделия на 2,5 миллиона рублей. Как сообщил источник агентства, ячейка принадлежит сотруднице Боткинской больницы.
С 30 ноября по 10 февраля воры обчистили ячейку женщины 1970 года рождения, которая лишилась ювелирных изделий на 1,2 миллиона рублей.
В сообщениях пресс-службы также отмечается, что только в самом крупном случае кражи ячейки были повреждены. По этому эпизоду были изъяты замки банковских сейфов и ключи, уточнил источник агентства.
"Речь идет об одном банке: это Банк развития и модернизации промышленности", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Эту информацию подтвердил агентству еще один информированный источник.
Банкоматы в одном из торговых центров - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:27
Эксперты рассказали, как злоумышленники воруют деньги через банкоматы
 
ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния