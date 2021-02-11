https://ria.ru/20210211/krazha-1596982926.html

В Москве из банковских ячеек украли деньги и украшения на 162 млн рублей

В Москве из банковских ячеек украли деньги и украшения на 162 млн рублей

Деньги и ювелирные украшения - ущерб оценивается примерно в 162 миллиона рублей - вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:10

2021-02-11T14:10

2021-02-11T14:29

гу мвд россии по г. москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Деньги и ювелирные украшения - ущерб оценивается примерно в 162 миллиона рублей - вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений столичного ГУМВД; по данным источников РИА Новости, речь идет о Банке развития и модернизации промышленности.В среду, 10 февраля, в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах от представителя банка, расположенного на улице Климашкина. Самая крупная - почти на 143 миллиона рублей, которые в ячейках хранили двое безработных."Установлено, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении банка по указанному адресу неизвестные из индивидуальных банковских сейфов неустановленным способом совершили кражу 122 миллионов 976 тысяч рублей, принадлежащих А., 1985 года рождения, неработающему, и 19 миллионов 668 тысяч рублей, принадлежащих Е., 1979 г.р., неработающему. Общий материальный ущерб составил 142 миллиона 644 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Это единственный упомянутый пресс-службой эпизод кражи из банка на Климашкина, по которому возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.В период с января по сегодняшний день неизвестный украл из банковской ячейки, открытой на имя гражданина 1987 года рождения, 183 тысячи долларов и 2 миллиона рублей. Как утверждает источник РИА Новости, ячейка принадлежит сотруднику компании "ООО Уэйнбридж Девелопмент".В период с 10 декабря по 10 февраля из банковской ячейки на имя гражданки 1979 года рождения похитили 450 тысяч рублей и ювелирные изделия на 2,5 миллиона рублей. Как сообщил источник агентства, ячейка принадлежит сотруднице Боткинской больницы.С 30 ноября по 10 февраля воры обчистили ячейку женщины 1970 года рождения, которая лишилась ювелирных изделий на 1,2 миллиона рублей.В сообщениях пресс-службы также отмечается, что только в самом крупном случае кражи ячейки были повреждены. По этому эпизоду были изъяты замки банковских сейфов и ключи, уточнил источник агентства."Речь идет об одном банке: это Банк развития и модернизации промышленности", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Эту информацию подтвердил агентству еще один информированный источник.

https://ria.ru/20200805/1575382588.html

https://ria.ru/20200205/1564265021.html

https://ria.ru/20210128/krazha-1594986746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия