В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона.
Соответствующий документ в четверг подписал губернатор области Василий Голубев.
С 15 февраля в полном объеме возобновится оказание высокотехнологичной медпомощи, смогут открыться городские ярмарки непродовольственных товаров, на территории торговых центров возобновляется работа фуд-кортов и ледовых катков. Кроме того, заполняемость кинотеатров и спортивных сооружений при проведении соревнований будет увеличена до 50%.
"Все эти послабления не распространяются на девять городов и районов области, которые по результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга попали в "красную зону". Это Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы", - говорится в сообщении.
С 8 февраля для принятия решения по снятию ограничений по COVID-19 в Ростовской области ввели систему "Светофор", разделившую муниципалитеты на зоны (красную, желтую и зеленую) по определенным критериям. Среди них – уровень заболеваемости, уровень тестирования, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда, соблюдение ограничительных мер.
По данным областного управления Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 67662 случая заражения коронавирусом, из них 347 - за минувшие сутки. За весь период выздоровели 57836 человек, 2884 умерли. Лечение в стационарах получают 2086 пациентов, из которых 205 находятся на ИВЛ.