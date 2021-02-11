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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597095033.html
В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19
В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:25
2021-02-11T18:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
василий голубев
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона.Соответствующий документ в четверг подписал губернатор области Василий Голубев.С 15 февраля в полном объеме возобновится оказание высокотехнологичной медпомощи, смогут открыться городские ярмарки непродовольственных товаров, на территории торговых центров возобновляется работа фуд-кортов и ледовых катков. Кроме того, заполняемость кинотеатров и спортивных сооружений при проведении соревнований будет увеличена до 50%.С 8 февраля для принятия решения по снятию ограничений по COVID-19 в Ростовской области ввели систему "Светофор", разделившую муниципалитеты на зоны (красную, желтую и зеленую) по определенным критериям. Среди них – уровень заболеваемости, уровень тестирования, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда, соблюдение ограничительных мер.По данным областного управления Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 67662 случая заражения коронавирусом, из них 347 - за минувшие сутки. За весь период выздоровели 57836 человек, 2884 умерли. Лечение в стационарах получают 2086 пациентов, из которых 205 находятся на ИВЛ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество

В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19

18:25 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковДевушка в защитной маске на улице в Москве
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона.
Соответствующий документ в четверг подписал губернатор области Василий Голубев.
С 15 февраля в полном объеме возобновится оказание высокотехнологичной медпомощи, смогут открыться городские ярмарки непродовольственных товаров, на территории торговых центров возобновляется работа фуд-кортов и ледовых катков. Кроме того, заполняемость кинотеатров и спортивных сооружений при проведении соревнований будет увеличена до 50%.

"Все эти послабления не распространяются на девять городов и районов области, которые по результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга попали в "красную зону". Это Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы", - говорится в сообщении.

С 8 февраля для принятия решения по снятию ограничений по COVID-19 в Ростовской области ввели систему "Светофор", разделившую муниципалитеты на зоны (красную, желтую и зеленую) по определенным критериям. Среди них – уровень заболеваемости, уровень тестирования, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда, соблюдение ограничительных мер.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 14:40Распространение коронавируса
В Липецкой области ослабили ограничения из-за COVID-19
По данным областного управления Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 67662 случая заражения коронавирусом, из них 347 - за минувшие сутки. За весь период выздоровели 57836 человек, 2884 умерли. Лечение в стационарах получают 2086 пациентов, из которых 205 находятся на ИВЛ.
 
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