https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597095033.html

В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19

В Ростовской области ослабят ограничения из-за COVID-19

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:25

2021-02-11T18:25

2021-02-11T18:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

василий голубев

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчат в большинстве городов и районов Ростовской области с 15 февраля, сообщает правительство региона.Соответствующий документ в четверг подписал губернатор области Василий Голубев.С 15 февраля в полном объеме возобновится оказание высокотехнологичной медпомощи, смогут открыться городские ярмарки непродовольственных товаров, на территории торговых центров возобновляется работа фуд-кортов и ледовых катков. Кроме того, заполняемость кинотеатров и спортивных сооружений при проведении соревнований будет увеличена до 50%.С 8 февраля для принятия решения по снятию ограничений по COVID-19 в Ростовской области ввели систему "Светофор", разделившую муниципалитеты на зоны (красную, желтую и зеленую) по определенным критериям. Среди них – уровень заболеваемости, уровень тестирования, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда, соблюдение ограничительных мер.По данным областного управления Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 67662 случая заражения коронавирусом, из них 347 - за минувшие сутки. За весь период выздоровели 57836 человек, 2884 умерли. Лечение в стационарах получают 2086 пациентов, из которых 205 находятся на ИВЛ.

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596988282.html

ростовская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество