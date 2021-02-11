https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597071862.html
Роспотребнадзор рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом
Случаи повторного заболевания COVID-19 по-прежнему редки, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:51
2021-02-11T16:51
2021-02-11T17:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Случаи повторного заболевания COVID-19 по-прежнему редки, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.По ее словам, сейчас насчитывается около 40 тысяч различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, большинство из них уникальны, но часть получает распространение. "И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", — добавила Руженцова.Поэтому, считает специалист, нужно быть готовым модифицировать вакцины, а также отслеживать эффективность применяемой терапии.
https://ria.ru/20210206/mutatsii-1596338332.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)