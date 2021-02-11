https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597066100.html

Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса

Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса

Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:32

2021-02-11T16:32

2021-02-11T16:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

https://ria.ru/20210209/palets-1596649736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)