https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597066100.html
Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса
Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса
Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:32
2021-02-11T16:32
2021-02-11T16:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
https://ria.ru/20210209/palets-1596649736.html
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)