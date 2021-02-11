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Замглавы Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом

Замглавы Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но по ряду регионов остается напряженной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:36

2021-02-11T12:36

2021-02-11T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но по ряду регионов остается напряженной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин."В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной", - сказал он на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: "Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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