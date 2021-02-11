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Замглавы Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом
Замглавы Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но по ряду регионов остается напряженной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:36
2021-02-11T12:36
2021-02-11T12:44
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но по ряду регионов остается напряженной, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин."В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной", - сказал он на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: "Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности".
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