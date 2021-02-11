https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947534.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,1%) отмечен в трех регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:03
2021-02-11T11:03
2021-02-11T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
амурская область
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,1%) отмечен в трех регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста в 0,2% зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии, Чечне, Адыгее, Ингушетии, Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kovid-1596864622.html
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, амурская область