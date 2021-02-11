https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947262.html

В России за сутки 21 961 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 21 961 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время - 3 538 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:02

2021-02-11T11:02

2021-02-11T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время - 3 538 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 3 558 человек, в Санкт-Петербурге - 3 333, Подмосковье - 888.

https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596944716.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество