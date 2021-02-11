https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947262.html
В России за сутки 21 961 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 961 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время - 3 538 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:02
2021-02-11T11:02
2021-02-11T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1483_1920x0_80_0_0_cf5551c444b3f3ba44f68ec88e155ad2.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время - 3 538 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 3 558 человек, в Санкт-Петербурге - 3 333, Подмосковье - 888.
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596944716.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1977_1920x0_80_0_0_5140b018777cf9c8e8da6ad42517d5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество