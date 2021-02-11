https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947035.html

В Москве за сутки выявили 2040 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2040 случаев COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:02

2021-02-11T11:02

2021-02-11T11:02

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2040, 2. Санкт-Петербург - 1127, 3 Московская область - 721", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, а также Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 8.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)