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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/koronavirus-1596947035.html
В Москве за сутки выявили 2040 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2040 случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:02
2021-02-11T11:02
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2040, 2. Санкт-Петербург - 1127, 3 Московская область - 721", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, а также Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 8.
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В Москве за сутки выявили 2040 случаев COVID-19

11:02 11.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2040, 2. Санкт-Петербург - 1127, 3 Московская область - 721", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, а также Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 8.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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